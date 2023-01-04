Режим экономии электроэнергии вводят в Пакистане

Решение было принято на фоне экономического кризиса и, по подсчётам правительства страны, позволит сэкономить 273 миллиона долларов.

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В Пакистане вводят режим экономии электроэнергии. Распоряжением властей время работы торговых центров и рынков будет сокращено, теперь они будут закрываться к половине девятого вечера по местному времени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Решение было принято на фоне экономического кризиса и, по подсчётам правительства, позволит сэкономить 273 миллиона долларов.

Сократить потребление электроэнергии на 30% рекомендовали и всем государственным учреждениям, отмечает Хабар.

Также, по информации Bloomberg, правительство Пакистана отменило субботу рабочим днем для бюджетных сотрудников в рамках ряда мер по энергосбережению, направленных на смягчение нехватки топлива.

Дефицит топлива вызвал веерные отключения электроэнергии в стране.

По словам министра информации Марьям Аурангзеб, государственные закупки новых автомобилей, бытовой техники, такой как кондиционеры, будут прекращены. Объем топлива, выделяемого государственным учреждениям, будет сокращен на 40%, а поездки за границу будут вовсе прекращены. По ее словам, страна стремится снизить потребление энергии в государственных учреждениях на 10%.

Обеды, ужины и полдники больше не будут подаваться чиновникам, и правительство также рассмотрит возможность сделать пятницу обязательным днем работы на дому для своих сотрудников. В настоящее время ведутся переговоры с местными властями об отключении уличного освещения в некоторые дни.

Затраты страны на импорт энергии удвоились за последние 10 месяцев, в то время как поставки топлива в некоторые экспортирующие отрасли были прекращены. Ограничения на использование электроэнергии создадут дополнительные риски для ключевых секторов, включая текстильные фабрики, на долю которых приходится около половины экспортных поступлений Пакистана, отмечает информагентство.