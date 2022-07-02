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Международное сотрудничество , Транспорт
Режим открытого неба продлят в 12 аэропортах Казахстана

Казахстан продлит режим открытого неба в 12 аэропортах до 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Казахстан увеличивает число авиамаршрутов в зарубежные страны. По словам заместителя председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Салтанат Томпиевой, сегодня международный и внутренний рынок пассажирских авиаперевозок Казахстана полностью восстановлен. Если до пандемии у Казахстана была связь с 24 государствами, то сегодня – с 27. До 2020 года функционировало 99 международных направлений, сегодня их 106.

«В 2019 году в Казахстане начал действовать режим открытого неба. То есть 12 аэропортов Казахстана стали открыты для иностранных авиаперевозчиков, они могут летать в них без ограничения по количеству рейсов. Из-за пандемии мы потеряли практически 1,5 или два года, восстановили многие рейсы недавно. Сейчас внесли предложение, и оно поддержано, что режим открытого неба не заканчивается в ноябре 2022 года, как было запланировано ранее, а продлевается до 2025 года. И мы ожидаем, что это увеличит транзитные потоки, появятся новые перевозчики на рынке», – сообщила хорошую новость Салтанат Томпиева.

 

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