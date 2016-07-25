​Режим придется поменять

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Марат ЖЫЛАНБАЕВ, мастер спорта международного класса, специалист по ультрамарафонам, семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.

Я из тех людей, которые живут по четкому распорядку. В нем очень мало отведено на сидение перед телевизором. Но в дни, когда будут проходить летние Игры, я наверняка поменяю режим и переселюсь к «голубому экрану».

За годы независимости в нашей стране воспитана целая когорта талантливых спорт­сменов, которые с гордостью несут казахстанский флаг на международных соревнованиях. 17 чемпионов Олимпийских игр за 20 предыдущих лет – цифра говорит сама за себя. В преддверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро я желаю нашим атлетам блестящих результатов.

Сегодня перед нашими спортсменами стоит сложная задача – своими достижениями еще раз доказать всему миру потенциал казахстанского спорта. Призывая атлетов к максимальной самоотдаче и высоким результатам в спортивной борьбе, хочу сказать, что мы, болельщики, сердцем и душой с ними.

В предверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро хотел бы высказать также пожелание, чтобы в легкую атлетику, в частности в марафонский бег, приходило как можно больше казахстанцев. Нация должна быть здоровой. А бег – это не только самый демократичный вид спорта (не надо ни тренажеров, ни спортзала), но и самый полезный.

Мне приходилось встречаться с известным кардиохирургом Николаем Амосовым. Измерив мне давление и посчитав пульс, доктор удивился. Он считал, что у спортсменов запас мощности бывает пятикратным, а у меня – шестикратный. Объем протока крови до 24 литров в минуту я поднял за счет тренировок. Капилляры увеличились в два раза, и сердце стало работать, не перенапрягаясь.

36 ударов в минуту – это похоже на экономный двигатель: много энергии при малом количестве топлива. А ведь в детстве я очень часто болел. То ангина, то грипп... Учитель физкультуры сказал однажды мне: «Чтобы укрепить иммунитет, нужно заниматься спортом». Я записался на борьбу, потом на бокс, парусный спорт, спортивное ориентирование и, наконец, ушел в бег. Причем поздно пришел в большой спорт – в 27 лет.

Спортивное ориентирование, которым занимался в юности, в те годы не входило в олимпийские виды спорта. А марафонцем я был средним: 2 часа 24 минуты – весьма слабый результат для участия в больших соревнованиях. Зато чтобы доказать свою методику бега, стал позже специалистом по ультрамарафонам – 85 км преодолеваю за день.

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