​Режиссер Эльдар Рязанов

Удивительно, что столько кинохитов создал один человек! «Карнавальная ночь» (1956), «Берегись автомобиля» (1966), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979), «Вокзал для двоих» (1982), «Жестокий романс» (1984). А, условно, во «втором эшелоне» – «Девушка без адреса», «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна»…

Про него писали, что он рожден быть режиссером. Наверное, это так, и, пожалуй, он самый народный режиссер. Популярность фильмов Эльдара Рязанова колоссальна, они – настоящие: искренние, честные, добрые, глубокие (ведь комедия или мелодрама совсем не легкий жанр). Созданы с любовью к людям, и поэтому стали частицей нас, нашего мировосприятия. Режиссер, ученик легендарных Григория Козинцева и Сергея Эйзенштейна, сформировал целое культурное пространство – ненавязчиво, естественно, без спецэффектов. Лучшие рязановские работы «живут» рядом с нами десятилетиями, мы говорим репликами его героев, десятки цитат из любимых картин ушли, что называется, в народ. Причем в поклонниках числятся и ровесники режиссера, и потенциальные правнуки. Это настоящая слава, настоящая любовь.

Темы, проблематика, конфликты, выбор героев, их характеры, колоритные детали позволяют считать картины Рязанова «энциклопедией советской жизни». И как хорошо, что об ушедшей эпохе будут вспоминать, ориентируясь и на них. По сути, режиссер ведь продолжал вечную тему «маленького человека», иногда странного, тихого, всегда доброго, принципиального, с обостренным чувством справедливости…

Эльдар Александрович многим открыл поэзию Цветаевой, Пастернака, Ахмадулиной, Евтушенко, музыку Андрея Петрова. А какие великолепные актерские ансамбли умел он подбирать! А помните Рязанова-актера? Во многих картинах он блистательно исполнил эпизодические роли. Телезрители с солидным стажем вспомнят его и как замечательного ведущего «Кинопанорамы». Кстати, всегда импонировало, что он совершенно не похож на знаменитого режиссера: не высок, не худощав, не брутален, не из другого мира. Он – свой. «Эльдар Александрович – из толстяков, /; что рвутся худеть, но напрасно. /; И если работа – удел дураков, /; Рязанов – дурак первоклассный», – с юмором писал он о себе. Да что там! Рязанов сформировал целую новогоднюю традицию, подарив нам лучшую новогоднюю историю любви. И лучший производственный роман. Он умел только ему ведомым способом соединять мечту и реальность, делать людей счастливее.

В 90-е появились его картины «Небеса обетованные», «Привет, дуралеи!», «Старые клячи» и другие, которые не стали суперизвестными, но по-прежнему рассказывали зрителям о времени – так сильно изменившемся, о них самих – пытающихся не потерять себя, найти новые ориентиры. В 2006-м был снят особенно дорогой для режиссера «Андерсен. Жизнь без любви» – красивый, грустный, философский фильм-сказка. Последняя крупная работа мастера.

В картинах режиссера звучат и песни на его стихи. Эльдар Рязанов был поэтом тонким, житейски мудрым и, как в фильмах, искренним: «Хочется легкого, светлого, нежного, /; Раннего, хрупкого и пустопорожнего, /; И безрассудного, и безмятежного, /; Напрочь забытого и невозможного…» И как часто, глядя в окно, мы говорим себе, что у «природы нет плохой погоды». От этих простых слов, вовсе не про осадки, становится легче, хочется улыбнуться, хочется жить.

У природы нет плохой погоды,

Ход времен нельзя остановить.

Осень жизни, как и осень года,

Надо, не скорбя, благословить...

Эльдар Рязанов ушел на исходе осени. Мы скорбим. А на экране снова идут его фильмы, и 31 декабря мы непременно будем смотреть его «Иронию судьбы». С неизменной благодарностью и любовью. Низкий поклон, Эльдар Александрович, и светлая память...