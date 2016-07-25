​Режиссер по имени Режис

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Айгуль БИДАНОВА, Семей

Он поделится профессиональными секретами по созданию документальных фильмов и новостных телесюжетов. Руководство вуза также заинтересовано в экспертной помощи мэтра по организации школы искусства при университете.

Впервые Режис Гезельбаш побывал в Казахстане в 2004 году и с тех пор с удовольствием принимает участие в совместных проектах. К примеру, снял фильм о Президенте Нурсултане Назарбаеве «Идеи меняют мир». Наша страна интересна ему тем, что здесь в мире и согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Режиссер уверен: эту модель можно предложить всему миру. А он сам чувствует себя в Казахстане уютно и безопасно.

Режис Гезельбаш следит и за новостями кинематографа Казахстана. По его мнению, проблема наших молодых режиссеров состоит в том, что они не делятся своими идеями, а пытаются копировать увиденное. Сейчас режиссер готовится к работе над фильмом о Великом шелковом пути.

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