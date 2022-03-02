Резиденцию Президента в Алматы снесут, на ее месте появится сквер – решение Токаева

По решению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в Алматы будет снесена, а на ее месте будет разбит сквер для горожан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.

«По решению Президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан», – написал Б. Уали.