Резиновые перспективы миграции Свежий выпуск 417 Гуля СЕЙСЕМБАЕВА

Дело не в квоте?

Заявление о проведении экстренного саммита по вопросам миграции глава Евросоюза Дональд Туск сделал в четверг. Это было еще до экстренного совета на уровне министров внутренних дел стран сообщества, который, как видно, завершился практически безрезультатно. Министры не сумели достичь договоренности о распределении 120 тыс. беженцев в ЕС.

Между тем миграционный кризис, по словам главы Евросовета, стал настоящим «тестом на человечность». Полиция Словении применила слезоточивый газ против беженцев, которые незаконно попытались прорваться в страну. В настоящее время там находятся не менее тысячи нелегалов. А Венгрия обвиняет Хорватию в незаконной перевозке мигрантов. Хорватская полиция вынуждена применить дубинки и слезоточивый газ. Словения границу так и не открыла, но власти косвенно признают, что маленькая страна просто не в силах справиться с такими потоками мигрантов.

Тысячи беженцев стоят на границах Европы. Западные турецкие области испытывают невероятное давление. Анкара пытается организовать потоки, но напряжение слишком велико. Люди подходят к границе и днем, и ночью. Европейцы решения так и не нашли. Страны, оказавшиеся под давлением, пока просто пытаются пропустить мигрантов дальше – на запад. И ждут решений на уровне Евросоюза.

Речь на этом саммите пойдет не о квоте распределения беженцев по странам ЕС, подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель. Это, с ее точки зрения, дело европейских министров внутренних дел, которые, однако, в начале этой недели сумели договориться лишь о том, что надо бы согласиться с майским предложением Еврокомиссии о перераспределении 40 тыс. беженцев.

Теперь счет им идет уже на сотни тысяч, при этом такие страны, как Венгрия, Польша, Чехия, Румыния, Латвия и Словакия, блокируют принятие дальнейших решений. Сопротивление восточноевропейских министров можно было бы преодолеть большинством голосов. Но такой путь в Берлине не считают целесообразным.

Во-первых, потому что окончательное решение на этот счет должны принимать, причем при отсутствии возражений, лидеры ЕС. Во-вторых, в правительстве ФРГ понимают, что главы государств и правительств могут увязнуть на саммите в споре на эту тему, а пуб­личная демонстрация неспособности преодолеть национальный эгоизм и имеющиеся разногласия поставят под вопрос европейский интеграционный проект в целом и существование Европейского союза в его нынешнем виде.

Австрийский канцлер говорит о такой угрозе совершенно открыто, и Ангела Меркель ему не возражает. По их оценке, восточноевропейские партнеры по ЕС демонстрируют потребительское отношение к союзу, понимая под европейской солидарностью лишь перераспределение через брюссельские инфраструктурные фонды средств от «богатых» к «бедным» участникам Евросоюза. Но солидарность в рамках ЕС, напомнил Вернер Файман, – это не какая-то благотворительная деятельность, а «понимание того, что некую проблему можно решить только сообща».

Три аспекта повестки

В Берлине называют три аспекта, которые следует внести в повестку дня. Первое, это оказание помощи тем странам региона, в частности, соседям Сирии, где в невыносимых условиях прозябают сотни тысяч беженцев. Не имея шансов вернуться на родину и перспектив в самих лагерях, они отправляются в путь в надежде на лучшую долю в Европе.

ООН приняла программу помощи лагерям беженцев в приграничных с Сирией странах в размере 4,5 млрд долларов. Собрать удалось пока только треть этой суммы. Свыше полумиллиарда внесли США, на втором месте – Англия, потом Кувейт и Еврокомиссия. Германия – пятая. Участники Евросоюза, считают в Берлине, должны значительно нарастить взносы в этот фонд.

Однако улучшение условий жизни в лагерях на территории Ливана, Иордании или на севере Ирака не остановит поток мигрантов в Европу и не может служить альтернативой европейской программе приема беженцев. И это понимают в правительстве ФРГ. Но ЕС все равно обязан оказать такую помощь – из гуманитарных соображений.

Вторая тема, по словам канцлера, – диалог с Анкарой, помощь Турции, оказавшейся главным транзитером на пути беженцев в ЕС, а также Сербии, Македонии, Хорватии. В прошлую среду Меркель уже разговаривала с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и договорилась расширить германо-турецкое сотрудничество в этой сфере.

Третьей неотложной задачей ЕС Берлин считает оперативное создание центров регистрации и распределения беженцев на внешних границах самого Евросоюза, в частности, в Греции и Италии, в которые идет поток мигрантов через Средиземное море.



Инфраструктура помощи…

Между тем в самой Германии продолжаются работы по совершенствованию процедур регистрации и распределения беженцев по федеральным землям. На совещании канцлера с земельными премьер-министрами было принято решение о создании в спешном порядке дополнительных первичных общежитий и перевалочных пунктов на 40 тыс. человек за счет центрального бюджета и федерального фонда недвижимости. Из них беженцы будут перераспределяться по землям и городам страны в соответствии со специальной квотой, учитывающей экономический потенциал и численность населения различных субъектов немецкой федерации. Это своего рода национальная модель того механизма, который Берлин предлагает создать в рамках всего Евросоюза.

В решении проблемы беженцев принимает участие и бундесвер. Отвечая на вопрос DW, представитель министерства обороны сообщил, что в 48 военных городках и новых палаточных лагерях уже созданы возможности для размещения 21 тыс. человек. Бундесвер помогает местным властям полевыми кухнями, лазаретами, передвижными рентгеновскими аппаратами, специалистами, автотранспортом.

Готовы помогать беженцам и рядовые жители Германии. Склады благотворительных организаций забиты пожертвованиями. Ученицы одной из берлинских гимназий рассказали корреспонденту DW, что учитель даже просил их не приносить больше одежду, игрушки и сладости. Если что и надо, так это обыкновенные простыни, большие одеяла, занавески или полотнища ткани, которые можно было бы подвесить на веревки в отданных под общежития спортзалах или ангарах и создать тем самым укрытые от посторонних глаз уголки, где могли бы, хотя бы условно, уединиться семьи беженцев.

…и акции протеста

Однако в последнее время в ФРГ на фоне наплыва мигрантов участились атаки на центры для беженцев. Один из них произошел в ночь на воскресенье в городе Вертхайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Как отметила представитель городской администрации, приют планировалось создать в спортивном зале. В субботу здесь уже поставили 330 кроватей для беженцев. Теперь же здание нельзя больше использовать, существует угроза его обрушения. Вертхайм с населением около 22,5 тыс. человек принял примерно 600 мигрантов и готовился встречать еще 400 беженцев.

Протестуют против мигрантов и правые радикалы в немецком городе Бишофсверда. Только под защитой полицейских беженцы смогли заселиться в созданный там для них приют. Вечером 18 сентября группа из примерно 100 ультраправых заблокировала подъезды к центру для беженцев, скандировала ксенофобские лозунги, бросала бутылки в автобус с мигрантами. Ситуация разрешилась лишь ближе к полуночи. По данным полиции, никто не пострадал.

Выражают свое недовольство существующей миграционной политикой не только в Германии. Против приема беженцев проходят акции протеста в Хельсинки и других финских городах. Десятки человек собрала подобная акция в центре финской столицы на площади Наринккатори. Протестующие держат финские и эстонские флаги, плакаты с лозунгами «Остановим вторжение», «Теперь хватит», «Финляндия – на выход из ЕС» и скандируют «Финляндия – наша». Демонстранты провели шествие по центральным улицам Хельсинки.

Относительно спокойно прошел протест в приграничном городе Торнио, куда просители убежища массово прибывают из Швеции. Там собралась примерно сотня человек, призывавших закрыть границу. По сообщению телекомпании Yle («Юле»), собравшиеся образовали своего рода «стену» на границе. Кроме того, в данный момент уже началась акция в другом северном городе – Кеми.

Как сообщили в МВД Финляндии, в пятницу в страну прибыло более пяти сотен просителей убежища, это меньше, чем ожидалось, однако для республики такие показатели в любом случае очень высоки. Между тем на финско-шведской границе начались проверки всех приезжающих в страну мигрантов. В министерстве пояснили, что если прибывший мигрант просит убежища, его размещают в специально подготовленном временном жилище, а со вторника будут направлять в распределительный центр, который должен заработать к этому моменту. При этом никто из беженцев не сможет продолжить путь с севера в другие регионы Финляндии, пока не пройдет процедуру регистрации.

В Финляндию в нынешнем году, по оценкам МВД республики, может приехать до 25–30 тыс. беженцев. Первоначально речь шла о 15 тыс., что примерно втрое больше, чем в прошлом году. В настоящее время в стране действует более 20 центров приема мигрантов, готовится открытие новых. Потенциал вместимости действующих центров уже значительно превышен.

По материалам открытых интернет-источников



