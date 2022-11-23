Резко похолодает в Казахстане в ближайшие дни
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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 24-26 ноября, сообщает Kazpravda.kz.
24 ноября на западные, 24-26 ноября на северные и восточные регионы страны будет оказывать влияние циклон из районов Самарской области, с которым ожидаются снег, на западе, юге – осадки (дождь, снег), 25 ноября на севере, 26 ноября востоке страны – сильный снег.
По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре – метель. В конце периода, с вторжением северного холодного антициклона из районов Салехарда, на большей части республики ожидаются прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на севере, востоке, в центре ночью и днем до 20-29 мороза.