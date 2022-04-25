Резко потеплеет в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 26-28 апреля, передает Kazpravda.kz.

В ближайшие дни управление погодой перейдет антициклону, что поспособствует прекращению осадков и активному прогреву воздушных масс: днем на севере страны от 13-18 до 20-25 тепла, в центре - от 8-18 до 15-23 тепла, на юге - от 18-28 до 23-30 тепла, на западе температурный фон составит 20-28 тепла, на востоке 10-18 тепла, а на юго-востоке 17-25 тепла.

"Лишь на западе и в горных и предгорных районах республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. В центре, на востоке и в горных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге, юго-западе Казахстана - усиление ветра с пыльной бурей", – говорится в сообщении.