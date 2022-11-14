Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 15-17 ноября, сообщает Kazpravda.kz.

На погоду республики продолжает оказывать свое влияние Атлантический циклон, вызывая на своем пути осадки, на севере, в центре, юге страны – сильные осадки (дождь, снег). По республике сохраняются метель, гололед, туман, сильный порывистый ветер 15-28 м/с, 15 ноября в Карагандинской и Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

В конце периода с выходом северо-западного антициклона ожидаются прекращение осадков и понижение температурного фона. Понижение температуры воздуха ночью на севере, северо-западе, востоке, в центре – до 10-20 мороза, а на юге, юго-востоке страны – до 2-10, в горных районах 10-15 мороза.