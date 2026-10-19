Снег и дождь накроют Казахстан

Погода
Дана Аменова
корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега. 

20 октября днем в Павлодарской области, 21-22 октября на востоке страны - сильные осадки (дождь, снег).

Лишь на юге ожидается погода без осадков. На севере, востоке страны будет гололед. Ночью на юге, юго-востоке страны прогнозируются заморозки 1-3 градуса. По республике прогнозируются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.

Температура воздуха: на западе страны ночью понижение до -6+2°С, днем небольшое повышение до +15+22°С. В Мангыстауской области ночью понижение до +2+10°С, днем небольшое колебание от +21+26°С до +18+23°С; в Актюбинской области ночью небольшое колебание от 0,+5°С до -1-6°С, днем повышение до +12+17°С; в Костанайской области, на севере страны колебание ночью от -1-6°С до 0,+5°С, днем основной фон +2+10°С.

В центре страны колебание ночью от 0,+5°С до -1-6°С, днем от +3+11°С до +7+13°С; на востоке страны ночью понижение до 0,+5°С, днем небольшое понижение до +2+7°С, на востоке региона -1°С; на юге республики небольшое понижение ночью до 0,+5°С, днем колебание от +18+23°С до +12+17°С; на юго-востоке страны ночью основной фон 0,+8°С, в горных районах -3-8°С, днем небольшое колебание от +15+20°С до +8+16°С.

#погода #Казгидромет #гололед #похолодание

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