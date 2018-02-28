​Результат не заставит ждать

– Цель Послания Президента страны «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» – эффективное, в соответствии с требованиями времени, удовлетворение потребностей граждан республики, включая их быт, труд и досуг, – отметил вице-министр. – Для этого Главой государства определены 10 ясных и конкретных задач. И нам надлежит выработать четкие планы совместной деятельности, касающиеся технологического обновления и цифровизации, ибо за этим – будущее.

Образование, здравоохранение, бизнес, пенсионное и социальное обеспечение, борьба с коррупцией, общественная безопасность – цифровая трансформация окажет влияние на все сферы. На сегодня, к примеру, в соответствии с уровнем компетенции отраслевым министерством ведется исполнение ряда цифровых проектов в сфере энергетики и экологии.

В текущем году, в частности, будет завершена система автоматического управления ремонтами. Результатом станет повышение надежности работы оборудования на 8–10%, при этом уменьшатся расходы на ремонт, в среднем с 45 до 25 дней сократится время остановки оборудования.

Также планируется завершить пилотные проекты «интеллектуальных месторождений». Это 4 месторождения «Эмбамунайгаз», 3 – ТОО «СП «Казгермунай» и «Цифровой рудник» АО «НАК «Казатомпром».

В плане мер, направленных на получение быстрых результатов, так называемых легких побед (Quickwins), в 2018 году на базе компании «КазМунайГазОнимдери» необходимо проработать пилотный проект «Бесконтакт­ной АЗС».

Вице-министр затронул также вопросы энергообеспечения Атырауской области, где на сегодня потребность в электроэнергии составляет 740 МВт при общей генерации 676 МВт.

– Регион в целом энергетичес­ки самодостаточен. Вместе с тем износ оборудования региональной электрической сети достигает 20%, – подчеркнул Болат Акчулаков. – В текущем году будет осуществляться передача бесхозяйных и коммунальных электрических сетей, трансформа­торных подстанций на баланс энергопередающих организаций, что, несомненно, повысит на­дежность их работы и уменьшит потери электроэнергии. В итоге, о чем также говорится в нынешнем Послании Президента, будут созданы «умные сети».

Сегодня подобные технологии в республике еще на самом начальном этапе, поэтому в Минэнерго РК считают, что предприятиям необходимо аккумулировать свои инвестиционные возможности в программах, работающих в данном направлении.

Еще одна задача, поставленная Президентом страны, относится к сфере ресурсосбережения и экологии. Надлежит добиться эффективного использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. При этом особое значение придается вопросам переработки и утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО) с широким прив­лечением субъектов малого и среднего бизнеса.

К примеру, в Атырауской облас­ти за 2016 год образовалось до 81,7 тыс. тонн бытового мусора, в 2017-м – 72,5 тыс. тонн. Вместе с тем в 2016-м было отсортировано лишь 12,52% всего объема ТБО, в 2017-м – 44,33%. В самой области, на местах, ТБО не перерабатываются.

Ситуацию в республике в данном отношении призвана изменить концепция Экологического кодекса в части твердо-бытовых отходов. Рабочая группа уже готовит соответствующие поправки.

В ходе встречи Болат Акчулаков затронул и тему дорожной инфраструктуры. Приоритет для данной отрасли – система управления транспортными потоками, которая будет использовать технологии блокчейн и больших данных.

– Это необходимо для мониторинга грузов в режиме online и упрощения таможенных процедур. В связи с этим ведется разработка интеллектуальной транспортной системы, – уточнил вице-министр.

Сферу образования также ожидают большие перемены. Во всех регионах будут открываться сети детских технопарков и бизнес-инкубаторов для развития творчес­кого потенциала детей, обучения навыкам инновационной и предпринимательской деятельности.

– В Интернете будут размещаться видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних школ, колледжей и вузов. С 2017 года работает проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Эта работа будет продолжена. Здравоохранение поэтапно перейдет на систему обязательного социального медицинского страхования, основанную на солидарной ответственности населения, государства и работодателей, – проинформировал Болат Акчулаков.

На встрече с нефтяниками также были озвучены достижения топливно-энергетического сектора страны за минувший год. Всего по республике было добыто 86,2 млн тонн нефти, из них 42,2 млн тонн – в Атырауской области.

– Атырауская область является первым нефтяным регионом страны, ее вклад в добычу нефти составляет 58,5%, – заявил Болат Акчулаков.

Он также рассказал о перспективах в сфере нефтепереработки. Уже завершены реконструкция и модернизация двух НПЗ – Павлодарского и Атырауского. В текущем году планируется закончить работы на Шымкентском НПЗ. В итоге объем перегонки нефти возрастет до 16 млн тонн. При этом обеспеченность внутреннего рынка отечественным ГСМ достигнет 90%.