Результат плодотворной деятельности Свежий выпуск 428

В частности, председатель правления Группы «Интер РАО» Б. Ковальчук выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и конструктивную переговорную позицию.

«Ваши высокие профессиональные и личные качества, интуиция и управленческий талант позволяют даже в самых сложных ситуациях принимать только взвешенные и эффективные решения. Результатом Вашей плодотворной деятельности на посту Президента Казахстана стала устойчивая сетевая инфраструктура и стабильная энергосистема, которую не способны поколебать никакие потрясения», – говорится в письме.

Генеральный директор Информационного агентства России (ИТАР-ТАСС) С. Михайлов выразил уверенность, что свойственная Нурсултану Назарбаеву энергия, решительность и упорство помогут преодолеть все препятствия на пути развития страны.

«Пусть Ваши деловые качества, ответственность, богатый опыт работы, высокий уровень профессионализма будут способствовать реализации всех намеченных планов в Вашей деятельности», – пишет автор.

В свою очередь ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. Герасимова В. Малышев пожелал Нурсултану Назарбаеву уверенности в достижении намеченных целей и успешной реализации всех запланированных программ.

Поздравления с наилучшими пожеланиями также поступили от генерального директора государственной корпорации «Росатом» С. Кириенко, депутата Парламента Республики Молдова В. Хотиняну, председателя организации «Тюркские общества» М. Оза, генерального директора Нацио­нальной академической библиотеки РК У. Муналбаевой, ветерана труда Ш. Мутерперла из города Алматы, Е. Раманкулова из Шымкента, Г. Молдахметовой из Костаная, Р. Жумалиевой из Атырауской области, а также О. Кодашева.

Письма и телеграммы с поздравлениями на имя Главы государства продолжают поступать, сообщила пресс-служба Президента.



