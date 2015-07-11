Результат плодотворной деятельности

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В частности, председатель правления Группы «Интер РАО» Б. Ковальчук выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и конструктивную переговорную позицию.
«Ваши высокие профессиональные и личные качества, интуиция и управленческий талант позволяют даже в самых сложных ситуациях принимать только взвешенные и эффективные решения. Результатом Вашей плодотворной деятельности на посту Президента Казахстана стала устойчивая сетевая инфраструктура и стабильная энергосистема, которую не способны поколебать никакие потрясения», – говорится в письме.
Генеральный директор Информационного агентства России (ИТАР-ТАСС) С. Михайлов выразил уверенность, что свойственная Нурсултану Назарбаеву энергия, решительность и упорство помогут преодолеть все препятствия на пути развития страны.
«Пусть Ваши деловые качества, ответственность, богатый опыт работы, высокий уровень профессионализма будут способствовать реализации всех намеченных планов в Вашей деятельности», – пишет автор.
В свою очередь ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. Герасимова В. Малышев пожелал Нурсултану Назарбаеву уверенности в достижении намеченных целей и успешной реализации всех запланированных программ.
Поздравления с наилучшими пожеланиями также поступили от генерального директора государственной корпорации «Росатом» С. Кириенко, депутата Парламента Республики Молдова В. Хотиняну, председателя организации «Тюркские общества» М. Оза, генерального директора Нацио­нальной академической библиотеки РК У. Муналбаевой, ветерана труда Ш. Мутерперла из города Алматы, Е. Раманкулова из Шымкента, Г. Молдахметовой из Костаная, Р. Жумалиевой из Атырауской области, а также О. Кодашева.
Письма и телеграммы с поздравлениями на имя Главы государства продолжают поступать, сообщила пресс-служба Президента.

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