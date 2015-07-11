Результат плодотворной деятельности

В частности, председатель правления Группы «Интер РАО» Б. Ковальчук выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и конструктивную переговорную позицию.
«Ваши высокие профессиональные и личные качества, интуиция и управленческий талант позволяют даже в самых сложных ситуациях принимать только взвешенные и эффективные решения. Результатом Вашей плодотворной деятельности на посту Президента Казахстана стала устойчивая сетевая инфраструктура и стабильная энергосистема, которую не способны поколебать никакие потрясения», – говорится в письме.
Генеральный директор Информационного агентства России (ИТАР-ТАСС) С. Михайлов выразил уверенность, что свойственная Нурсултану Назарбаеву энергия, решительность и упорство помогут преодолеть все препятствия на пути развития страны.
«Пусть Ваши деловые качества, ответственность, богатый опыт работы, высокий уровень профессионализма будут способствовать реализации всех намеченных планов в Вашей деятельности», – пишет автор.
В свою очередь ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. Герасимова В. Малышев пожелал Нурсултану Назарбаеву уверенности в достижении намеченных целей и успешной реализации всех запланированных программ.
Поздравления с наилучшими пожеланиями также поступили от генерального директора государственной корпорации «Росатом» С. Кириенко, депутата Парламента Республики Молдова В. Хотиняну, председателя организации «Тюркские общества» М. Оза, генерального директора Национальной академической библиотеки РК У. Муналбаевой, ветерана труда Ш. Мутерперла из города Алматы, Е. Раманкулова из Шымкента, Г. Молдахметовой из Костаная, Р. Жумалиевой из Атырауской области, а также О. Кодашева.
Письма и телеграммы с поздравлениями на имя Главы государства продолжают поступать, сообщила пресс-служба Президента.