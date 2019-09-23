​Результат прогнозируемый, но...

У любого мальчишки, начинаю­щего заниматься футболом, всегда есть мечта – провести хотя бы одну игру на одном из легендарных стадионов планеты. В Бразилии это «Маракана», в Испании – каталонский «Камп Ноу», в Италии – миланский «Сан-Сиро», в Англии – лондонский «Уэмбли» и «Олд Траффорд» в Манчестере вместимостью 76 тыс. человек. Конечно же, этот список можно продолжить. Но главное, что у некоторых, впоследствии ставших профессиональными игроками, эта мечта сбывается. Так случилось и с футболистами «Астаны», в составе которой выступают как отечественные игроки, так и легионеры (между прочим, некоторые из них входят в состав сборных своих стран), для которых выступление на этом спортивном сооружении теперь навсегда останется в памяти.

Никто не питал особых иллюзий по поводу результата игры, скорее, все ставили на то, сколько голов пропустит наша дружина. И вот тут-то чемпион Казахстана всех приятно удивил, пропустив лишь один гол. Да, «манкунианцы» с первых же минут выпустили не самый оптимальный состав в рамках розыгрыша второго по значимости клубного турнира континента – Лиги Европы. Например, у них вышли на поле 17-летний форвард Мэйсон Гринвуд (который и забил нам впоследствии победный гол), а также 19-летние нападающий Таит Чонг и хавбек Эйнджел Гомес. Да, «Красные дьяволы» имели большое преимущество и могли не раз «распечатать» наши ворота, в которых, во-первых, просто великолепно отстоял экс-голкипер сборной Казахстана Ненад Эрич, а во-вторых, не скроем, нам очень помогала Ее Величество Фортуна (хотя она два раза помогла и англичанам, которые также могли пропустить голы, будь мы порасторопнее в атаке). Как говорится, кому везет, тому везет.

И только после того как прошли 2/3 отведенного игрового времени, именитому главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру пришлось срочно делать перестановки, чтобы не грянула сенсация. Он выпустил на поле более опытных игроков – вначале англичанина Джесси Лингарда и испанца Хуана Мату, а потом и британца Эшли Янга, действия которых и изменили игру. Чемпион Казахстана в итоге продержался 72 минуты, а на 73-й, как мы и писали выше, пропустил результативную атаку. Теперь все болельщики нашей страны ждут ответного визита англичан и все так же надеются, что мы, может быть, не только не уступим, а еще и сотворим-таки сенсацию.

Кстати, у многих европейских специалистов и болельщиков этот результат вызвал удивление. Особенно на фоне других именитых команд, где были зафиксированы не менее удивительные результаты в рамках Лиги Европы. Так, российские ЦСКА и «Краснодар» потерпели сокрушительные поражения соответственно от болгарского «Лудогореца» – 1:5 и швейцарского «Базеля» – 0:5, немецкая «Боруссия» из Мёнхенгладбаха дома была втоптана австрийским «Вольфсбергом» – 0:4, а итальянская «Рома» в пух и прах разнесла турецкий «Истанбул Башакшехир» – 4:0. Еще удивил и матч аутсайдеров Лиги, где кипрский АПОЭЛ на своем поле был бит «Дюделанжем» из Люксембурга – 3:4, наверное, это была «рубка» века.

Что касается нашей группы. В параллельном матче первого тура группы L (где и выступают казахстанцы с англичанами) сербский «Партизан» дома сыграл вничью с голландским «АЗ Алкмаром» – 2:2. Второй тур пройдет 3 октяб­ря, когда «Астана» на своем поле встретится с «Партизаном», а в Голландии встретятся «АЗ Алк­мар» и «МЮ».