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Результат системной профилактики
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Руководитель управления по инспекции труда по ЮКО Бастар Ескараев считает, что подобный показатель является следствием системной профилактики. Инженеры по ОТ и ТБ за время строительства новой линии провели более 800 вводных инструктажей, около 100 тренингов по безопасности, особое место в которых занимали такие темы, как «Стандарты по работе на высоте» и «Работы в замкнутом пространстве».
Общий объем инвестиций в проекты по ОТ и ТБ на цементном заводе составил около 400 тыс. долларов. АО «Шымкентцемент» прилагает все свои усилия для того, чтобы проект модернизации завода был завершен без единого несчастного случая.
– Фактически мы запустили этот проект год назад и благодаря упорному труду достигли 1 миллиона человеко-часов без несчастных случаев, – отметил генеральный директор АО «Шымкентцемент» Габриель Морэна, поздравляя коллектив с маленькой победой. – За год не было ни одного несчастного случая, притом, что над проектом работают сотрудники, говорящие на казахском, китайском, русском и английском языках, которые зачастую с трудом понимают друг друга. Кроме того, в строительстве новой линии принимают участие разные компании с разным уровнем стандартов по ОТ и ТБ. Мы смогли предвидеть опасные ситуации и создать достаточно безо­пасную для работы среду. Но это не значит, что мы исключили риски, безопасность является важной частью нашей повседневной работы.
В строительство новой сухой линии запланирован общий объем инвес­тиций порядка 100 млн долларов. В рамках проекта будут заменены четыре действующих печи, работаю­щих по «мокрой» технологии, на новую энергоэффективную печь по производству цемента сухим способом. Мощность новой линии составит 3 200 тонн клинкера в день и будет отличаться высокими экологическими стандартами.

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