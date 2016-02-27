​Результат вселяет оптимизм

Как отмечается в ее сообщении, 75% работодателей, ответивших так, собираются повысить зарплату своим сотрудникам на 4–15%. Согласно опросу, более половины из них не хотят приостанавливать подбор персонала в ближайшем году. Но в сравнении с намерениями годичной давности на 17% уменьшилось число компаний, планирующих увеличение штата. Провести сокращения планируют 6% работодателей.

«В текущей ситуации работодатели действуют рационально и по мере возможности стараются поддержать своих сотрудников, – комментирует директор Antal Kazakhstan Анна Ковинская. – Это показывают и результаты нашего опроса. Мы наблюдаем увеличивающийся поток новых вакансий после спада их количества в декабре–январе. По нашим данным, процент компаний, планирующих сокращения, не увеличился по сравнению с осенью прошлого года».

Исследование проводилось в начале февраля, в нем приняли участие 58 казахстанских и международных компаний, представленных в стране.