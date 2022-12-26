Итоги аукциона по 5G прокомментировали в Минцифры РК

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Спикер ранее сообщил, что по итогам торгов аукциона, проведенных 22-23 декабря, по двум лотам победителем стал консорциум в лице ТОО "Мобайл телеком сервис" и АО "Кселл" с суммами 62,6 млрд тенге и 93,4 млрд тенге соответственно. После оплаты консорциуму выдадут разрешение на использование радиочастотного спектра. Планируемая сумма инвестиций в инфраструктуру для внедрения сотовой связи пятого поколения по каждому лоту составляет примерно 82 млрд тенге. За 5 лет сетью 5G на 75% должны быть обеспечены города республиканского значения, на 60% покрытия – областные центры.

Вице-министр отметил, что аукцион был абсолютно прозрачным, без каких-либо предварительных договоренностей, и на ход торгов никак не могли повлиять.

"То есть когда мы вскрывали 4 заявки, то увидели, что в том числе был Beeline, и неизвестный на тот момент для нас консорциум в лице компании Международные телекоммуникационные сети Казахстана. Это всё, что мы могли знать на момент вскрытия заявок. Мы даже не знали цену лота, которую подали заявители на тот момент. Мы понимали, что будет достаточно серьезная конкуренция, и это хорошо", – объяснил Асхат Оразбек.

По его словам, Минцифры планирует высвободить еще 2 полосы и выставить их на аукцион.

"Здесь, наверное, мы будем немного правила менять в том плане, что те компании, которые уже обладают соответствующими полосами частот, уже не смогут принять участие в будущем аукционе. Им нужно будет развиваться и вкладывать инвестиции в развитие сетей. Поэтому я очень надеюсь, что через какое-то время, год или полтора, другие компании, в том числе и Beeline, присоединится к этому движению по развитию сетей 5G в Казахстане", – заключил Оразбек.