Результативная поездка Статьи 732 Антон СЕРОВ

В неофициальном международном зачете завершившихся здесь седьмых ежегодных соревнований снайперских пар первое место заняли американские спецы, второе – стрелки из Германии, казахстанская пара завоевала третье место. Добавим, что лучших среди лучших выявляли среди снайперов из 25 ­команд, прибывших из Австралии, Германии, Голландии, Ирландии, Сингапура.



В Форт-Брэгге (Fort Bragg), после Второй мировой войны ставшем местом постоянной дислокации воздушного десанта, а со временем главным тренировочным центром «зеленых беретов», бойцы подраз­делений спецназа в течение недели демонстрировали свои навыки не только в меткой стрельбе. Военнослужащие из разных стран состязались в скорости, ориентировании на местности с последующим выходом в назначенный район, умении использовать новейшие приборы для проведения расчетов корректировок, а также в мастерстве выполнения боевых задач на незнакомой местности в светлое и темное время суток.



Военный лагерь Брэгг был основан в начале прошлого века как артиллерийский учебный полигон. Носящий имя генерала-конфедерата Брэкстона Брэгга, уроженца Северной Каролины, воевавшего в Граж­данскую войну, сегодня он – место проведения серьезных соревнований и маневров. Не случайно здесь в память о десантниках прошлого, настоящего и будущего воздвигнута статуя «Железный Майк».



По признанию участников, соревнования снайперских пар способствуют повышению уровня подготовки бойцов спецназа, ведь им приходится работать в сложной болотисто-лесистой местности. Между тем состязания снайперов на военной базе «Форт Брэгг» являются закрытыми, потому для казахстанских ­военнослужащих эта поездка очень почетна.

