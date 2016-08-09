Результативный старт

В первый день Олимпиады Галбадрах получила бронзовую медаль, а Сметов – серебряную. Вместе они установили олимпийский рекорд сборной Казахстана – ранее наша команда в этом виде спорта больше одной медали на Играх не получала. Прокомментировать это историческое событие мы попросили заслуженного тренера Республики Казахстан Жексенбая Саламатова, воспитавшего серебряного призера Олимпийских игр-2008 Асхата Житкеева, а ныне – главного тренера женской сборной РК по дзюдо.– Знаете, мы так и планировали, потому что для нашей сборной именно первый день Олимпиады считался ударным, – сказал Жексенбай Нурлыбаевич. – Считаю, что Елдос Сметов очень грамотно в тактическом плане построил свои встречи, но в финале, в дополнительное время, наверное, ему немного не хватило «функционалки». Чуть ослабил внимание и пропустил роковой бросок.– А вы что хотели? Это – Олимпиада, слабых соперников здесь нет.– Сметов наверняка ехал за высшей наградой, он этого не скрывал и о своих планах говорил в различных интервью. Правда, высказывался дипломатично: «Я постараюсь выиграть «золото». Да и главный тренер мужской сборной Казахстана Ермек Имамбеков тоже был настроен на высшую награду, потому что Елдос Сметов прошел все лицензионные соревнования и учебно-тренировочные сборы просто великолепно, выиграл чемпионаты мира и Азии.Отгонцэцэг Галбадрах отборолась на Олимпиаде очень грамотно. В тактическом плане у нее фишка – немножко пассивнее проводить первую половину схватки и прибавлять в активности ближе к окончанию поединка. Да вы сами видели, что в Рио она почти во всех схватках поначалу проигрывала, а затем, благодаря своей силе воли, вырывала победы. Галбадрах тоже надеялась подняться на пьедестал почета и осуществила мечту.– Россиянин боролся с действующим чемпионом мира, на стандартных приемах такого противника не поймаешь. Мудранов, дзюдоист тоже сильный и известный в Европе и мире, в финале рисковал, боролся первым номером. Сметов, вынужденно избравший защитную тактику, ждал момента для решающей атаки.– Да, у него там живут родственники, представляю, как они сейчас радуются. Галбадрах выступает за Южно-Казахстанскую область, а ее родня живет в Монголии.– Конечно, они оба 1992 года рождения. У них все еще впереди, в том числе через год – чемпионат мира в Венгрии, на котором, надеемся, эти дзюдоисты принесут команде Казахстана золотые медали....В заключение Жексенбай Саламатов поздравил любителей дзюдо Казахстана и вообще всех спортивных болельщиков нашей страны с двойным стартовым успехом земляков, предположил, что и остальные мастера татами, приехавшие на Олимпиаду, сделают все для достижения победы. А также поблагодарил руководство спортивного общества «Динамо» и, в частности, первого заместителя председателя ЦС ФСО «Динамо» Аскара Омаркулова за подготовку спортсменов высокого уровня и помощь, которую оказывало и оказывает старейшее спортивное общество Казахстана своим атлетам.