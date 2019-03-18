​Результативный «Тобол»

Больше всего сочувствовать в стартовавшем национальном первенстве страны по футболу среди команд элитного дивизиона в эти дни приходится одному из самых титулованных клубов страны – «Актобе». Мало того что команда уступила в первых встречах «Астане» (1:4) и шымкентскому «Ордабасы» (0:1), так еще и решением ФИФА лишилась 6 очков за долги перед черногорцем Неманьей Николичем.

Теперь у клуба с запада республики минус 12 очков, так как ранее 6 баллов сняли с него еще и за долги перед нигерийцем Айоделе Аделейе. Учитывая все эти факты, можно говорить о том, что такими темпами актюбинцам грозит вылет в Первую лигу. А будет очень жаль, ведь у команды преданные болельщики, да и игру футболисты показывают совсем неплохую.

Теперь что касается самого чемпионата. После двух туров по 6 заветных очков набрали сразу 5 команд. Но при этом благодаря результативности на первом месте находится костанайский «Тобол» с 7 забитыми и 1 пропущенным мячом, на втором расположился талдыкорганский «Жетысу» (7 голов забито и 1 пропущен) и на третьем – «Астана» (6 взятий ворот и 2 пропущенных мяча).

В пятницу костанайцы в своем великолепном манеже (такие необходимо возводить во всех регионах с суровым климатом) разгромили «Тараз» – 4:1, семиреченцы в гостях одолели кызылординский «Кайсар» – 1:0, а столичный клуб в родных стенах со скрипом переиграл кокшетауский «Окжетпес» – 2:1.

Проблемы в игре испытывает и еще один топ-клуб Казахстана – алматинский «Кайрат». Футболисты из крупнейшего города страны, которые должны задавать тон в Премьер-лиге, едва не упустили победу на своем стадионе против карагандинского «Шахтера». Забив 2 гола, хозяева как-то успокоились и позволили команде из Центрального Казахстана сократить счет. И если бы у гостей было еще немного времени, то они вполне могли добиться и ничьей.

Еще один крупный счет был зафиксирован в Астане, где в качестве хозяев поля играл... «Атырау». У западноказахстанцев проблемы со своим стадионом, а потому они вынуждены кочевать по другим городам. Возможно, это обстоятельство и сыграло свою роль – они были разгромлены павлодарским «Иртышом» – 1:3.

фото с сайта ФК «Астана»