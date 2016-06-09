Статьи Результаты антитеррористической операции

В ходе встречи В. Жумаканов доложил Главе государства о промежуточных результатах антитеррористической операции в Актюбинской области, сообщила пресс-служба Президента.

Председатель Комитета национальной безо­пасности сообщил, что к настоящему времени ликвидированы 13 человек, ранены – 14. Кроме того, на стадии подготовки к преступлению от участия в нем отказались 20 лиц, которые уже установлены и допрошены. В данное время разыскиваются 6 человек, которые, по имеющейся информации, находятся на территории Актюбинской области.

Президент подчеркнул необходимость проведения эффективной работы по поимке и задержанию лиц, причастных к террористическим действиям в Актюбинской области.



– Мы знаем, что они в регионе, известны их личности, население предупреждено. Необходимо задержать всех до единого преступников. При вооруженном сопротивлении уничтожать. Все должны быть наказаны самым строгим образом, – сказал Нурсултан­

Назарбаев.