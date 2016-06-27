Экономика

Результаты Brexit не повлияют на работу ЕБРР в Казахстане - мнение

Айнур Курамысова
Результаты Brexit о выходе Великобритании из Евросоюза не отразятся на работе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане. Об этом сегодня сообщила директор ЕБРР по Казахстану Джанет Хэкман, передает Kazpravda.kz.

"Нет, я не думаю, что результаты Brexit повлияют на деятельность и эффективность ЕБРР в Казахстане. Наверное вам известно, что ЕБРР является многосторонним банком развития, в состав которого входят 67 государств, среди которых не только страны Европейского союза, но и США, Япония, Австралия и недавно присоединившийся акционер Китай", — сказала Хэкман, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Астане.

Она отметила, что сейчас рано говорить о влиянии, либо о последствиях Brexit на страны Европы, на глобальную экономику и экономику Казахстана. "Конечно, определенная напряженность возникнет. Но иногда напряженность является хорошей возможностью для чего-то нового", - сказала она.

ЕБРР является ведущим инвестором в Казахстане. После подписания соглашения о расширенном партнерстве с Правительством Казахстана, Банк увеличил кредитование в стране до 700 миллионов евро в год. На сегодняшний день Банк инвестировал более 6,7 млрд евро в более 215 проектов в стране.

Целью ЕБРР является укрепление экономической устойчивости страны, содействие региональной интеграции и решение глобальных проблем за счет диверсификации и поддержки несырьевого сектора, баланса роли государства и рынка, стимулирование развития с низким содержанием углерода и энергоэффективности.





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