Результаты и задачи

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Бектур КАДЫРОВ
В своем выступлении министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы напомнил слова Лидера нации, подчеркнувшего особую значимость развития отрасли: «…без прочного культурного стержня… немыслим экономический и политический успех страны». Глава ведомства сообщил, что Концепция культурной политики, утвержденная указом Главы государства в 2014 году, стала главным стратегическим документом, определяющим долгосрочные приоритеты развития отрасли. В ее рамках уже решается ряд задач.
Так, созданы художественные советы по отраслям, и уже состоялись их первые заседания, показавшие актуальность предметных встреч творческой элиты страны. Министр сообщил, что подготовлен проект по внесению изменений и дополнений в Концепцию культурной политики, который учитывает новые задачи, поставленные Президентом в рамках Плана нации «100 конкретных шагов». Важнейшим направлением является внедрение социально-культурного туризма и развитие культурно-туристических кластеров, последние рассматриваются как часть общей стратегии формирования культурной среды регионов. Такой подход особенно актуален в рамках предстоящей выставки «ЭКСПО-2017».
Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что продолжают налаживаться контакты с зарубежными учеными. Так, норвежские и немецкие коллеги проявляют заинтересованность в совместных проектах по сохранению и исследованию ряда известных археологических памятников Казахстана, таких как Берельские курганы, петроглифы археологического ландшафта «Тамгалы» и другие. Докладчик обратил внимание на то, что в целях стимулирования активности работы музеев, музеев-заповедников организации изменили свою организационно-правовую форму с РГУ (республиканское государственное учреждение) на РГКП (республиканское государственное казенное предприятие), что позволяет им самостоятельно зарабатывать средства.
Говорил А. Мухамеди­улы и о торжествах по случаю 550-летия Казахского ханства, открытии в Таразе монумента и музея «Көне Тараз», этнофестивале «Ұлы жібек жолы».
В спортивном блоке выступления Арыстанбек Мухамедиулы напомнил об успехах наших атлетов в текущем году. Так, впервые в истории независимого Казахстана путевку на выход в групповой этап Лиги чемпионов получил футбольный клуб «Астана». На чемпионате мира по дзюдо, впервые проходившем в Казахстане, наша сборная стала четвертой, а сборная по боксу заняла первое место на чемпионате Азии в Таиланде (5 золотых медалей, 1 серебряная, 1 бронзовая). Порадовали и тяжелоатлеты – 3 золотые и 2 бронзовые награды. Ведется активная подготовка к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро: уже завое­вано 26 лицензий в восьми видах спорта.
Зимние виды спорта приобретают особую актуальность ввиду предстоящей XXVIII зимней Всемирной универсиады в Алматы, особенно подготовка резерва. Строятся два новых объекта – ледовая арена на 12 тыс. мест в Алатауском районе и вторая – на 3 тыс. мест в Медеуском.
Совершенствуются государственно-конфессиональные и межконфессиональные отношения, ведется планомерная работа информационно-разъяснительными группами по вопросам религии. В сфере взаимодействия с НПО наиболее значительными диалоговыми площадками глава ведомства назвал Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве РК и Гражданский форум Казахстана.
Также на коллегии выступили вице-министры культуры и спорта Галым Ахмедья­ров и Марат Азильханов, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ильсияр Канагатов, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева.
Коллегия завершила работу награждением видных дея­телей культуры, искусства и спорта благодарственными письмами МКС и памятными медалями в честь 550-летия Казахского ханства.

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