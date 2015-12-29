​Результаты обнадеживают

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тулемис Шотанов, аким области Бердыбек Сапарбаев, представители местных исполнительных органов, бизнес-сообщества, институтов развития и руководители филиалов банков второго уровня.

В ходе встречи директор РПП Нурлыбек Муканов представил подробный отчет о работе палаты, принимаемых мерах по защите прав предпринимателей, устранению административных барьеров, развитию малого бизнеса. Как он отметил, в апреле текущего года был создан Центр обслуживания предпринимателей. За девять месяцев его работы субъектам бизнеса оказано свыше 3 500 различных сервисных услуг в рамках госпрограммы ДКБ-2020. Кроме того, с начала года в 12 районах действует 15 центров поддержки предпринимателей. Палатой ведется большая работа и по сопровождению проектов. На сегодня в сопровождении находится 497 проектов на общую сумму 15,2 млрд тенге с созданием 1,4 тыс. новых рабочих мест. Реализовано 262 проекта. Коснулся в своем выс­туплении докладчик и деятельности по линии защиты прав предпринимателей, в том числе в суде. С участием палаты проведено 16 судебных процессов, из них 80% решено в пользу представителей бизнеса. В ходе рассмотрения обращений благодаря штабу по защите прав предпринимателей при областной прокуратуре 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по 33 обращениям внесены акты прокурорского реагирования. Аналогичная работа проводится филиалами палаты на уровне городов и районов области.

Перед участниками совещания выступил и глава региона Бердыбек Сапарбаев. Он подчеркнул, что развитию МСБ со стороны государства, Президента РК уделяется большое внимание, реализуется ряд госпрограмм в поддержку бизнеса. Только по Актюбинской области в нынешнем году было выделено на развитие предпринимательства 9,7 млрд тенге. Глава региона отметил, что в ходе прошедшего недавно в Актобе инвест-форума акиматом области были заключены меморандумы с крупными нацкомпаниями, финансовыми институтами по реализации ряда совместных проектов по оказанию содействия начинающим предпринимателям в сельской местности на общую сумму 1,5 млрд тенге, из которых 600 млн – за счет местного бюджета. Вопрос финансирования решен и с Министерством здравоохранения и социальной защиты – около 2,4 млрд тенге будет направлено на открытие мини-ферм, убойных цехов и т. д. Аким акцентировал внимание участников форума на более активном участии бизнеса в государственно-частном партнерстве (ГЧП), повышении социальной ответственности, других вопросах.

О мерах, которые принимаются Нацпалатой для устойчивого развития предпринимательства, рассказал заместитель председателя Правления НПП Тулемис Шотанов. Он заострил особое внимание на разработанной региональной Карте бизнеса, которая дает ясную картину о том, что необходимо развивать в том или ином регионе страны, какие проекты в приоритете. Касаясь вопроса микрокредитования, спикер подчеркнул, что актюбинский регион является первым в РК, где будет реализован пилотный проект в этом направлении.