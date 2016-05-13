​Резвость и мощь

Казахстан направил в кинологические организации 85 стран письма о существовании казахских пород собак с приложением их стандартов. И таким образом заявил миру, что имеет национальные породы с многовековой историей народной селекции. Об этом сообщил председатель правления «Кансонар» Оралбай Абдыкаримов: «Казахские тазы и тобет – это национальное достояние, в народе их называют одними из семи сокровищ. И сохранение аборигенных пород как наследия предков есть наш долг».

На встрече специалисты говорили о том, как в древности велся селекционный отбор тазы и тобета. В итоге наши предки сумели создать самостоятельные породы собак с конституционально-экстерьерными особенностями. Прозвучала информация, что родословная волкодавов-тобетов берет начало с 1121 года до нашей эры. Останки этих собак находят на обширных территориях, в том числе и в Европе. По мнению ученых, это говорит о вероятном участии тобета в создании русской пастушьей, среднеазиатской, кавказской, немецкой пород овчарок и туркменских алабаев.

Интересно, что казахи кормили щенков-тобетов из специальных деревянных ящиков ит-аяк, выделанных внутри шкурой волка. Так делали, чтобы собака с детства привыкала воспринимать запах волка как пищу. Казахские собаки высоко ценились. К примеру, исторические документы рассказывают о том, как в одном ауле в долине реки Каратал вблизи Талдыкоргана выкуп в 47 лошадей за невесту однажды заменили на одну хорошую тазы! По данным Каззаготпушнины, численность тазы по Казахстану в 1937 году составляла 2 655, а в 1938-м – 4 148. Если добавить неучтенных собак, то численность вполне могла быть и 7 000.

Следует добавить, что в XIII веке Марко Поло, описывая быт наших предков в своей книге «Разнообразие в мире», не мог обойти вниманием тобетов, которых благодаря невообразимой силе и размерам использовали в охране, на охоте и как тяговую силу. А в Чагатайском улысе путешественник встретился с двумя ханскими братьями, занимавшимися разведением волкодавов, благодаря чему в то время их количество достигало 10 тыс.

А вот о происхождении степной гончей тазы существуют даже легенды! Так, древний казахский миф о сотворении человека повествует: «Аллах создал человека из глины и приставил собаку охранять его». Одно из подобных преданий записал и Сакен Сейфуллин: «Из яиц птицы сары-ала каз иногда вылупляется щенок кумай. Он достается тому, кого избрал Тенгри…» Эксперты говорили, что тазы делятся на казахских, персидских, турк­менских, горских и крымских. Последние два вида уже исчезли.

Сегодня численность казахских собак опасно низка. В связи с этим приняты республиканские программы по их разведению, утверждены стандарты и инструкции по бонитировке. Таким образом, породы приобрели государственный статус. Кроме того, при «Кансонаре» создан Кинологический совет по национальным породам собак. Вскоре создадут международную Ассоциацию национальных и аборигенных пород собак, куда уже изъявили желание войти Азербайджан, Россия и Кыргызстан.

Но основная работа впереди. Казахстану нужна единая республиканская база данных собак, полевые испытания, организация охоты, участие в международных выставках и состязаниях. В итоге мы сможем любоваться красотой и грацией этих удивительных собак воочию, а не на рисунках. Как это, к сожалению, случилось с крымской и горской породами борзых...