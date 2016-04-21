​Резвый старт

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Абзал КАМБАР

Отправились за путевками

22 апреля в Монголии стартует первый мировой квалификационный турнир среди борцов за олимпийские путевки в Рио-де-Жанейро. В каждой весовой категории среди мужчин будут разыграны три лицензии, среди женщин – по две в каждом весе.

За заветными лицензиями в составе сборной Казахстана отправились следующие атлеты: по греко-римской борьбе – Асхат Жанбыров (66 кг), Асхат Дильмухамедов (85 кг) и Ерулан Искаков (98 кг); по вольной борьбе – Саятбек Окасов (65­кг) и в женской борьбе – Айжан Исмагулова (53 кг), Аяулым Касымова (58 кг).

Головкин готовится к бою

Поединок чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC (Interim) в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем Домиником Уэйдом будет демонстрироваться на большом LED-экране, расположенном в холле, а также на наружных экранах столичного «Қазмедиа орталығы».

Напомним, что поединок состоится 23 апреля на арене «Форум» в Лос-Анджелесе. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 24 апреля. В прямом эфире его покажет телеканал «Казахстан», начало транс­ляции в 07:20. Для нашего соотечественника это будет 16-я защита титула WBA, 13-я – IBO, 4-я – WBC (Interim) и 1-я – IBF. Всего GGG провел на профи-ринге 34 боя, одержав во всех победы. Причем 31 поединок казахстанский боксер завершил досрочно.

На счету Уэйда 18 побед в 18 поединках профессионалов. Двенадцать из них американский боксер завершил досрочно.

Кубок – у «Магнитки»

Обладатель Кубка Гагарина определился в седьмом матче. Им стал магнитогорский «Металлург», обы­гравший в решающей встрече московский ЦСКА.

Таким образом, «Магнитка» стала двукратным обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги (где, напомним, выступает столичный «Барыс») и пятикратным чемпионом России по хоккею с шайбой.

С разгромным счетом

В подмосковной Рузе стартовал второй этап Кубка России по водному поло среди женских команд.

Казахстанская «Айша-биби» уверенно стартовала в первом матче, разгромив хозяек площадки из команды «Штурм-2002» со счетом 23:7. Вчера клуб из Тараза провел очередную игру – против санкт-петербургской «Дианы». 

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