РФ готова к переговорам по Украине, но только для достижения целей СВО – Песков

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Президент России Владимир Путин открыт для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, только если это позволит достигнуть целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для The New York Times, передает Интерфакс.

"Путин, действительно, готов к переговорам, он и сам говорил об этом", - сказал Песков.

"Россия по-прежнему готова к этому, но только для достижения собственных поставленных целей", - добавил он.

Комментируя утверждения газеты, что РФ якобы сигнализировала о готовности обсуждать прекращение огня, Песков подчеркнул, что "те тезисы, которые вы озвучили, концептуально неверны".

Во время "прямой линии" 14 декабря Путин заявил, что мир наступит тогда, когда Россия добьется на Украине поставленных еще в начале СВО целей: денацификации, демилитаризации и установления нейтрального статуса страны.