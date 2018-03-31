Риелтора – серийного убийцу посадили на 20 лет в России
В Перми директора риелторского агентства, 38-летнюю жительницу Березников приговорили к 20 годам за незаконные сделки с недвижимостью и убийство пяти человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру Пермского края (Россия).
В 2015 году женщина, возглавляя агентство недвижимости "Статус", создала преступную группу, связанную с мошенничеством в сфере недвижимости. В состав группы вошли гражданский муж женщины и муж ее родной сестры.
С марта 2015 года по август 2016-го преступники подыскивали социально незащищенных граждан – одиноких пенсионеров, алкоголиков, маргиналов – и убеждали их продать жилье. Сделки оформлялись в агентстве недвижимости, а деньги присваивались членами группы. В случае, если жертвы обмана пытались организовать уголовное преследование обманувших их риелторов, их убивали.
Других фигурантов дела приговорили к 14 годам и 9 месяцам и 15 годам и 10 месяцам. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.
В начале 2018 года в Вологде квартирные мошенники обманным путем вынудили одинокого инвалида продать свою недвижимость. Деньги ему пообещали отдать в Санкт-Петербурге, куда мошенники поехали вместе с жертвой. В Петербурге "черные риелторы" сбежали, оставив инвалида без денег и документов.