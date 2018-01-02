Спорт
Ригондо лишен чемпионского титула
Кубинец Гильермо Ригондо лишен титула чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе, сообщает korrespondent.net.

Ригондо обязан был провести защиту титула против Мойзеса Флореса, но попросил WBA разрешения отложить защиту ради права подняться на две категории выше и провести бой с Василием Ломаченко.

Руководство WBA поставило Ригондо условие, что тот сохранит за собой пояс, лишь в случае победы над Ломаченко. Тогда у него было бы 5 дней, чтобы выбрать, какой из поясов он себе оставит. Украинец не претендовал на пояс кубинца.

Ломаченко досрочно оформил победу над кубинцем Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО). Таким образом, поражение лишило кубинца титула.

После боя с кубинцем стало известно, украинский чемпион WBO останется в полулегком весе для объединения титулов.

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