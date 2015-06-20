Ринат Сисембаев назначен главой Инвестиционного фонда Казахстана

Кадровые назначения
Шынар Оспанова
В АО "Инвестиционный фонд Казахстана" назначен председатель правления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

"Решением правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Сисембаев Ринат Нурияминович назначен на должность председателя правления АО "Инвестиционный фонд Казахстана". До назначения Ринат Сисембаев занимал должность заместителя председателя правления АО "Банк развития Казахстана", - сообщили в пресс-службе.

Ринат Сисембаев окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности экономист, специалист по менеджменту и маркетингу.

В разные годы работал заместителем председателя правления АО "Инвестиционный фонд Казахстана", управляющим директором ТОО "Самрук-Қазына Инвест", АО "Алтел", вице-президентом ОЮЛ "Транс Петролеум Групп", директором ТОО "Жана АР-Ойл" и ТОО "Астана-Стройинтерьер", заместителем директора ТОО "Карагандинская топливно-энергетическая компания".

"Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК) создан 30 мая 2003 года, 100%-й пакет акций фонда принадлежит Холдингу "Байтерек".

ИФК осуществляет инвестирование в перспективные предприятия Казахстана, содействует реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы посредством осуществления и привлечения инвестиций в перспективные проекты в несырьевом секторе экономики. Основным инструментом для реализации цели является прямое участие в акционерном капитале инвестируемой компании.

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