Ринг для мастеров

Сегодня в Астане, в спорт­комплексе «Даулет», стартует V Международный турнир по боксу на Кубок Президента Казахстана. На ринг выйдут мастера кожаной перчатки из Кыргызстана, Южной Кореи, России, Узбекистана, Филиппин, Украины и ряда других стран. В составе хозяев соревнований – более четырех десятков опытных и молодых боксеров, в том числе около 20 членов сборной Казахстана, а также сильнейшие спортсмены из многих областей и бойцы, выступающие в команде Astana Arlans.

Столичные болельщики увидят в деле таких известных далеко за пределами нашей страны спортсменов, как Ильяс Сулейменов (56 кг), Василий Левит и Камшыбек Конкабаев (91 кг), Назым Кызайбай и Жайна Шекербекова (51 кг), Дарига Шакимова (75 кг) и многих других.