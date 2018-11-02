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Рио становится ближе
Ботагоз Искакова

– Эта федеративная респуб­лика является крупнейшим партнером Казахстана в Южной и Латинской Америке и в целом на международной арене, – подчеркнул министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов на брифинге, посвященном первому визиту главы внешнеполитического ведомства Бразилии Алоизио Нунесса Феррейры в нашу страну.

Несмотря на огромное гео­графическое расстояние, объем двусторонней торговли между странами превысил 135 млн долларов. Наши страны имеют безвизовый режим, поэтому взаимный поток туристов растет. Нас объединяют узы сотрудничества, обоюдной заинтересованности и приверженности к укреплению имеющихся контактов на всех уровнях: в сфере технологий, машиностроения, авиакосмической отрасли, урановой и горнодобывающей промышленности.

– Развитие сотрудничества по всем направлениям будет способствовать в том числе реализации положений недавнего Послания Президента РК народу нашей страны. В следующем году планируется издание на португальском языке в Бразилии известной книги Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева «Эра независимости». Таким образом, инициированная Президентом Казахстана программа «Рухани жаңғыру» находит свое практическое воплощение и на южном американском континенте, – подчеркнул Кайрат Абдрахманов.

Он пригласил представителей Бразилии принять активное участие в реализации таких проектов, как Международный финансовый центр «Астана», Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов.

– Отмечу также такие сферы взаимодействия, как энергетика, военно-техническое сотрудничество, космос, туризм, – добавил глава МИД РК.

– В связи с этим мы готовы поделиться опытом своей работы в составе Совета Безо­пасности. В частности, мы уверены, что в период членства Бразилии в этой организации найдут свое продолжение инициативы Президента РК Нурсултана

Назарбаева относительно дос­тижения мира, свободного от ядерного оружия, и достижения мира, свободного от терроризма, – подытожил Кайрат Абдрахманов.

В свою очередь руководитель МИД Бразилии отметил, что в течение двухгодичного периода 2017–2018 годов делегация Казахстана в Совете Безопасности ООН предпринимала конструктивные действия.

– Наша двусторонняя торговля имеет большой потенциал. Мы будем работать вместе, чтобы активизировать торговые потоки между нашими странами. Мы также можем активизировать двусторонний поток инвестиций до 1 миллиарда долларов США. Также имеется желание содействовать сотрудничеству деловых кругов Казахстана и Бразилии, поскольку экономики двух стран имеют очень динамично развивающуюся тенденцию. И мы знаем, что у Казахстана амбициозные цели, которые были поставлены в Послании Президента Казахстана, – отметил бразильский гость.

Он подчеркнул, что между нашими странами очень схожие позиции в отношении создания мира, свободного от ядерного оружия.

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