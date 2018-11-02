Рио становится ближе

– Эта федеративная республика является крупнейшим партнером Казахстана в Южной и Латинской Америке и в целом на международной арене, – подчеркнул министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов на брифинге, посвященном первому визиту главы внешнеполитического ведомства Бразилии Алоизио Нунесса Феррейры в нашу страну.
Несмотря на огромное географическое расстояние, объем двусторонней торговли между странами превысил 135 млн долларов. Наши страны имеют безвизовый режим, поэтому взаимный поток туристов растет. Нас объединяют узы сотрудничества, обоюдной заинтересованности и приверженности к укреплению имеющихся контактов на всех уровнях: в сфере технологий, машиностроения, авиакосмической отрасли, урановой и горнодобывающей промышленности.
– Развитие сотрудничества по всем направлениям будет способствовать в том числе реализации положений недавнего Послания Президента РК народу нашей страны. В следующем году планируется издание на португальском языке в Бразилии известной книги Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева «Эра независимости». Таким образом, инициированная Президентом Казахстана программа «Рухани жаңғыру» находит свое практическое воплощение и на южном американском континенте, – подчеркнул Кайрат Абдрахманов.
Он пригласил представителей Бразилии принять активное участие в реализации таких проектов, как Международный финансовый центр «Астана», Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов.
– Отмечу также такие сферы взаимодействия, как энергетика, военно-техническое сотрудничество, космос, туризм, – добавил глава МИД РК.
– В связи с этим мы готовы поделиться опытом своей работы в составе Совета Безопасности. В частности, мы уверены, что в период членства Бразилии в этой организации найдут свое продолжение инициативы Президента РК Нурсултана
Назарбаева относительно достижения мира, свободного от ядерного оружия, и достижения мира, свободного от терроризма, – подытожил Кайрат Абдрахманов.
В свою очередь руководитель МИД Бразилии отметил, что в течение двухгодичного периода 2017–2018 годов делегация Казахстана в Совете Безопасности ООН предпринимала конструктивные действия.
– Наша двусторонняя торговля имеет большой потенциал. Мы будем работать вместе, чтобы активизировать торговые потоки между нашими странами. Мы также можем активизировать двусторонний поток инвестиций до 1 миллиарда долларов США. Также имеется желание содействовать сотрудничеству деловых кругов Казахстана и Бразилии, поскольку экономики двух стран имеют очень динамично развивающуюся тенденцию. И мы знаем, что у Казахстана амбициозные цели, которые были поставлены в Послании Президента Казахстана, – отметил бразильский гость.
Он подчеркнул, что между нашими странами очень схожие позиции в отношении создания мира, свободного от ядерного оружия.