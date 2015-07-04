Rio Tinto начинает геологоразведку в Казахстане

Экономика
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Роза АМАНОВА
Министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев встретился с директором геологоразведочных операций компании Rio Tinto в регионе Евразия – Африка Кеном Тейнтоном, проинформировавшим главу МИРа о начале гео­логоразведочных работ на участке Коргантас в Карагандинской области, проводимых совместно с АО "Казгеология", сообщает Kazpravda.kz.

"Rio Tinto рада сообщить, что в рамках проекта Коргантас начаты геологоразведочные работы, – сказал Кен Тейнтон. – Сформирована полевая база на участке, начался сбор аэрогеофизических данных. Rio Tinto благодарит всю команду минис­терства за оказанную поддержку в осуществлении данного проекта".

В свою очередь Асет Исекешев отметил, что привлечение крупных транснациональных корпораций является одной из ключевых задач, поставленных Главой государства. Сотрудничество с Rio Tinto имеет очень важное значение для Казахстана с точки зрения привлечения инвестиций, а также трансферта технологий и обучения кадров.

Министр также сообщил о проводимых реформах в сфере геологии и недропользования, отметив важность участия в проводимых реформах таких компаний, как Rio Tinto, имеющих глобальный опыт работы. Не случайно австралийский опыт использовался при разработке Концепции горного кодекса РК.

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