Rio Tinto откроет кладовые Свежий выпуск 415 Роза АМАНОВА

«Rio Tinto рада сообщить, что в рамках проекта Коргантас начаты геологоразведочные работы, – сказал Кен Тейнтон. – Сформирована полевая база на участке, начался сбор аэрогеофизических данных. Rio Tinto благодарит всю команду минис­терства за оказанную поддержку в осуществлении данного проекта».

В свою очередь Асет Исекешев отметил, что привлечение крупных транснациональных корпораций является одной из ключевых задач, поставленных Главой государства. Сотрудничество с Rio Tinto имеет очень важное значение для Казахстана с точки зрения привлечения инвестиций, а также трансферта технологий и обучения кадров.

Министр также сообщил о проводимых реформах в сфере геологии и недропользования, отметив важность участия в проводимых реформах таких компаний, как Rio Tinto, имеющих глобальный опыт работы. Не случайно австралийский опыт использовался при разработке Концепции горного кодекса РК.



