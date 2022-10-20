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Рис отправится под пленку

Наталья Денисова

В Кызылорде ученые предлагают для экономии поливной воды сеять рис под пленку. Они уже провели эксперимент и говорят, что ожидания от проекта оправдались.

В медиацентре Кызылординского университета им. Коркыта-ата сообщили, что в вузе осуществляются научные работы по заказу областного управления сельского хозяйства и земельных отношений для выявления способов экономии ресурсов и повышения производительности труда на полях. Местные ученые показали аграриям, как можно экономить до 30% поливной воды при возделывании риса и получать при этом неплохие урожаи.

В крестьянском хозяйстве «Талапкер» пригородного села Абай в рамках проекта «Внедрение и распространение в хозяйствах технологии адаптации орошаемого земледелия Приаралья к условиям изменения климата и водных ресурсов» провели для трансляции опыта мероприятие с условным названием «День поля», на которое пригласили руководителей агроформирований, теоретиков АПК, чиновников от сельского хозяйства, студентов.

Результаты исследований были продемонстрированы участникам «Дня поля» в подробностях.

– Предлагаемая нами технология основана на эффективном использовании биоклиматических ресурсов, – отметил руководитель проекта док­тор технических наук Серикбай Умирзаков. – Запас влаги, накопленный в поч­ве осенью-зимой и ранней весной, в большинстве случаев земледельцами не используется. А основная культура региона – влагоемкий рис. Ноу-хау зак­лючается в том, что после лазерной шлифовки специальным семяпроводом рисовое зерно просеивают в почву на глубину 0,5–1 сантиметр, обволакивают пленкой и прокалывают ее. Почва под пленкой быстро нагревается, влага удерживается долгое время. При такой технологии растение не нуждается в воде до появления вторых-третьих листь­ев. И рис можно сеять в 1–2-й декаде апреля, другие культуры – во второй декаде марта.

Ученый также отметил, что при посадке таким способом в разы экономится и дорогой нынче семенной материал. Выращивая продукт без воды в течение первых 15–25 дней, можно сэкономить до 25–30% водных ресурсов. В ходе эксперимента получен урожай, и он даже выше, чем средний по региону.

– В рамках проекта были посеяны ячмень, пшеница, овес, сорго сахарное, люцерна, овощные и бахчевые культуры, – отметили в медиацентре университета. – Участникам «Дня поля» показали продукцию, выращенную учеными, а также многофункцио­нальную технику, использованную для исследовательских работ. Новая технология передана руководителям крестьянских хозяйств для возможного внедрения в производство.

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