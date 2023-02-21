Риск вспышки холеры в Казахстане оценили в Минздраве

Вспышка холеры Казахстану не грозит. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба КСЭК

Всемирная организация здравоохранения назвала очень высоким риск распространения холеры в мире.

«В этом году отмечается осложнение по заболеваемости холерой в ряде стран. Это в основном страны Африки, Сирия, но если по Казахстану сказать, то местных случаев холеры не регистрируется последние 10 лет», – успокоила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Роза Кожапова на брифинге в СЦК.

Холера – заболевание, которое передается непосредственно от человека к человеку через воду, поэтому в Казахстане постоянно проводится контроль качества воды: как питьевой, так и в открытых водоемах.

«На открытых водоемах вода регулярно исследуется на наличие возбудителей, в том числе холеры. И на сегодня по результатам данных исследований угрозы, что в Казахстане возможна вспышка холеры, нет. Ситуация у нас спокойная», – резюмировала спикер.