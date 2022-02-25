Риски для вкладчиков банков отсутствуют – финрегулятор

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

О текущей ситуации на финансовом рынке Казахстана на фоне геополитической обстановки в мире рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Kazpravda.kz.



Как отметил финрегулятор, в настоящее время ситуация в банковской системе Казахстана стабильная. Совокупные активы банковского сектора на 1 февраля 2022 года составили 37 трлн тенге.



Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг.



«Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 трлн тенге. Достаточность капитала банков практически в 3 раза превышает минимальные требования, установленные законодательством.



Высоколиквидные активы составили порядка 11,6 трлн тенге, или 31,3% от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в 4 раза.



Банки второго уровня соблюдают установленные лимиты валютной позиции.



Текущая волатильность валютных курсов не повлияет на финансовую стабильность банковского сектора», – обозначили в ведомстве.



Также банки второго уровня обеспечиваются необходимой ликвидностью в рамках инструментов денежно-кредитной политики.



Риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».



Агентство призвало казахстанцев не поддаваться слухам в информационном поле, а также взвешенно подходить к инвестиционным решениям. Текущая повышенная волатильность на фондовых рынках обусловлена внешними факторами и может носить спекулятивный характер. Агентство просит потребителей финансовых услуг проявлять осмотрительность в целях сохранения своих сбережений. Необдуманные действия в текущих условиях могут привести к финансовым убыткам.



«Агентство внимательно отслеживает возможное влияние на финансовый рынок Казахстана иностранных санкций, вводимых в отношении России и российских компаний из-за ситуации в Украине, в частности, на дочерние банки в Казахстане российских банков.



В отношении АО «ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) введенный сегодня ночью санкционный пакет США не затрагивает операционную деятельность банка. Банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций, но эти ограничения, по сути, не касаются непубличной компании. Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы функционируют в стандартном режиме.



На сегодняшний день клиентам физическим и юридическим лицам ДБ АО «Сбербанк» также доступны их средства и сервисы в полном объёме», – отметили в ведомстве.



Операции по снятию и пополнению счетов в тенге и иностранной валюте проводятся без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильных приложениях и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем осуществляются в полной мере. Обмен валюты банком не приостанавливается.



«Введенные санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Банк обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения непрерывной работы в сложившихся условиях.



ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) продолжает предоставлять основные виды финансовых услуг. Все счета активны и средства клиентов доступны как в отделениях банка, банкоматах банка, в том числе других банков второго уровня, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать для проведения банковских операций в национальной валюте на территории Казахстана. Банк также не ограничивает кредитование населения и юридических лиц.



В настоящий момент дочерние банки российских банков имеют показатели капитализации и ликвидности, существенно превышающие минимальные требования уполномоченного органа, располагают стабильной базой долгосрочного фондирования, обеспечивая возвратность средств кредиторам. Банки также являются участниками системы гарантирования вкладов физических лиц», – пояснил финрегулятор.



Агентство продолжает внимательно следить за развитием событий и совместно с Национальным банком будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения стабильности финансовой системы страны и защиты депозиторов, заключили здесь.

