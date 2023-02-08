Риски снижаются, но остаются

При этом складывающаяся ситуация требует оперативных решений, отмечалось на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедшем под председательством главы региона Ермека Маржикпаева.

– Проведение своевременных противопаводковых мероприя­тий – одна из главных составляющих в защите населенных пунктов от подтопления. В преддверии паводкового периода вопрос требует особого внимания, – отметил руководитель региона.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев проинформировал, что с учетом паводков прошлых лет и анализа величины снежных запасов, осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания паводкоопасные районы области разделены по степеням риска. К регионам с высокой его степенью относятся Целиноградский, Аршалынский, Атбасарский, Сандыктауский, Астраханский и Шортандинский районы. К средней степени отнесены Ерейментауский, Зерендинский.

В рамках подготовки к паводкам в области реализован План инженерной защиты, благодаря чему минимизирована угроза подтопления в 113 населенных пунктах из 128, где имеется потенциальная опасность паводковых угроз.

Близ 65 населенных пунктов очистили более пяти километ­ров русел рек, обустроили 34 водопропускных сооружения, привели в порядок 24 км водоотводных каналов, возвели и укрепили 6,5 км обвалований и дамб, а также выпрямили 100 метров русла реки Жабай.

Акиматы районов и городов увеличили финансирование на содержание, очистку дорог, вывоз снега, взрывные работы.

Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем. Например, недостаточно инженерной техники имеется в Коргалжынском, Егиндыкольском, Биржан сал, Ерейментауском районах и городе Косшы, не подготовлена техника в Целиноградском районе. Требуют капитального обустройства водоотводные канавы в Кокшетау, наблюдается слабая оснащенность локальными системами оповещения в некоторых населенных пунктах.

О показателях влагозапасов в снежном покрове в бассейнах рек области и гидрологическом прогнозе погоды рассказала ­и. о. директора РГП «Казгидро­мет» Надежда Гуришкина.

О том, какие меры принимаются в районах в рамках подготовки к паводкам, отчитались акимы Аршалынского и Целиноградского районов.

Как сообщает пресс-служба акима области, подводя итоги совещания, глава региона поручил активизировать работу по вывозу снега из населенных пунктов, создать достаточный запас горюче-смазочных материалов, мешкотары, инертных материалов.

Кроме того, он поручил привлечь дополнительную инженерную технику, завершить до начала паводкового периода очистку всех водопропускных сооружений, арыков и каналов.