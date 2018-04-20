​Риски сохранились

Результаты работы по противодействию коррупции в органах юстиции Казахстана рассмотрены на заседании Рес­публиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии «Нур Отан» под председательством депутата Мажилиса Парламента РК Жаната Джарасова. В обсуждении приняли участие депутаты Парламента РК, руководители Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, представители государственных органов и неправительственных организаций, а также центрального аппарата партии.

Итоги анализа антикоррупционных мер в системе юстиции представили на заседании члены рабочей группы, созданной Республиканским общественным советом по противодействию коррупции при партии «Нур Отан». В ее состав вошли депутаты Мажилиса Парламента Василий Олейник, Абдиманап Бектурганов и Балаим Кесебаева. Также анализом ситуации занимались представители партии, сотрудники центральных аппаратов и территориальных подраз­делений государственных и правоохранительных органов.

Поскольку организация антикоррупционной работы в указанной системе возложена на Министерство юстиции, в представленных отчетах была отражена деятельность этого ведомства. В частности, по итогам проведенного анализа рабочая группа заключила, что Минис­терством юстиции проводится достаточно активная работа по противодействию коррупции. Однако в деятельности органов юстиции остаются недостатки и упущения, негативно влияющие на качество оказания государственных услуг и создающие условия для взяточничества и злоупотреблений.

Как было отмечено на заседании, недостатки выявлены в основном в территориальных подразделениях Министерства юстиции, осуществляющих государственное регулирование деятельности нотариусов, судебных исполнителей и экспертов, защиту прав на интеллектуальную собственность, государственную регистрацию. Также субъектами коррупционных правонарушений стали представители сферы, регулируемой министерством, а именно адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители.

По итогам заседания Министерству юстиции даны конкретные рекомендации по устранению выявленных недостатков.