Риски возникновения дефицита риса очень низкие – МСХ Казахстана

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Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита риса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас ситуация стабильная по рису. Если говорить в цифрах, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тыс. тонн. Если говорить об объеме потребления по Казахстану – то в год это 97 тыс. тонн. С начала года потребление составило 80 тыс. тонн, то есть имеющегося в фонде объема в три больше объема потребления», – сказал Ербол Карашукеев на заседании правительства.

Он добавил, что с начала года экспортировано 70 тыс. тонн риса. Из них 40 тыс. тонн – дробленкой. 80% дробленки, отметил министр, экспортируется в РФ. Ее применяют в производстве, в частности, пива.

«Объем риса на внутреннем рынке достаточен, а также у нас есть условия для экспортирования риса. Если говорить о ценах, то на заводах-производителях отпускная цена составляет за килограмм 256 тенге. А если говорить о оптовых ценах, то сейчас они установились в пределах 390 тенге. Риски формирования дефицита риса очень низкие. При необходимости в регионах, где выращивают рис, заводы и товаропроизводители готовы экспортировать дополнительные объемы риса, а также увеличить производство», – резюмировал глава МСХ.

Отметим, что ранее ряд СМИ сообщил о том, что Россия активно скупает рис в Казахстане.

