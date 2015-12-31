​Рисунки для богов?

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Геоглифы были открыты Деем в 2007 году с помощью космических снимков Google Earth. Но о них всему миру стало известно лишь 8 лет спустя: после того как NASA опубликовало снимки, ставшие одной из сенсаций 2015 года. Спутниковые изоб­ражения степей северного региона Казах­стана выявили колоссальные земляные конструкции: геометрические фигуры в виде квадратов, крестов, линий и колец размером в несколько футбольных полей. Их можно увидеть только с высоты, как минимум, птичьего полета. Возраст древних фигур оценивается, пишет газета, в 8 000 лет.

Так называемые степные геоглифы до сих пор мало известны человечеству. Самая древняя фигура расположена около неолитических поселений и представляет из себя квадрат, состоящий из 101 кургана, противоположные углы которого соединены диагоналями. Площадь фигуры превышает размеры Пирамиды Хеопса. Другой объект – это трехлучевая свастика, концы которой закручены против часовой стрелки. «Я никогда не видел ничего подобного и считаю это удивительным», – прокомментировал ученый NASA Комптон Дж. Такер. Агентство включило космические фотосъемки Торгайского региона в список задач для космонавтов на Международной космической станции.

Костанайские археологи не остались в стороне от исследования геоглифов Торгая. В 2015 году они закончили составление плана местности, фотофиксацию объектов. По словам заведующего археологической лабораторией Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова Анд­рея Логвина, это уникальные памятники, с которыми связано еще много вопросов. Сотрудники лаборатории привлекают для их решения и зарубежных специалистов. Например, для датировки геоглифов была приглашена Гиедре Мотезайте (Великобритания, Кэмбридж).

– В результате мы пришли к выводу, что рисунки выполнены в VIII веке до нашей эры (а не 8 тысяч лет назад, как утверждается в некоторых источниках – В. В.), – говорит А. Логвин.

Эти памятники, по-видимому, в основном имели сакральное, культовое назначение и были сооружены для проведения культово-поминальных обрядов. Также они могли служить символами принадлежности определенной территории роду, племени или племенному объединению.

– Вероятно, памятники оставлены носителями гунно-сарматской культуры, – продолжает А. Логвин. – Об окончательных выводах говорить рано. Хотя эксперты МОН РК высоко оценивают нашу работу, ее предстоит проводить еще и в 2016 году, и значительно далее. Объекты очень интересные, но и сложные, загадок содержат очень много.

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