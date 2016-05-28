​Рисуют дети

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Рисунки были разными и по технике исполнения, и по тематике. Они в очередной раз подтвердили, насколько богата детская фантазия. Сказочные персонажи, герои любимых мультфильмов, вымышленные ситуации и взятые из реальной жизни… Дети рисовали доблестных и бесстрашных пожарных, последствия неосторожного обращения с огнем и нарушений правил противопожарной безопасности. Определены победители, но все конкурсанты получили благодарственные письма.

Как рассказали в ДЧС ЗКО, это только одна из форм профилактической работы. На противопожарную тему проводятся викторины, книжные выставки и тематические уроки. Школьники посещают первый в стране музей, действующий в Уральске при пожарной части, отметившей полуторавековой юбилей. Главное, считают организаторы конкурсов и специальных занятий, научить основам безопасности и правильным действиям в случае пожара. 

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