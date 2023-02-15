Ритмы формы, энергия цвета

Разные техники, стили, жанры. Штрихи эмоций, палитра настрое­ний. Работы современных творцов кисти не поддаются строгой классификации, не всеми поняты и признаны, но от этого не теряют своей ценности.

Например, уральского художника Сакена Гумарова считают основоположником нового направления в живописи – аттрактивизма. Искусствоведы так охарактеризовали его творчество: «Цвет и форма, в своих зыбких перетеканиях, хрупкости миража создающие безукоризненную гармоничную, богатую полифонию». Его картины завораживают зрителя, будто транслируя ритмы неизвестной космической музыки, излучая свет.

Большую часть экспозиции занимают произведения нидерландской художницы Николь Карстенс. К слову, несколько ее картин находятся в выставочном зале Центра искусств «Атамекен» с самого его открытия.

Николь с детства любила рисовать, создавать скульптуры. Самым обычным предметам она придавала новые формы и значения. Нередко ее работа сопровождается коротким текстом-­подсказкой: как и куда смотреть, чтобы понять увиденное. И действительно, порой лишь сделав пару шагов в сторону, ты открываешь замысел художницы.

После окончания академии в Амстердаме в 1986 году Николь начала свою творческую карьеру с живописи и графики. Несмотря на то что была довольно успешной как художник-портретист, она чувствовала, что нужен новый вызов. Спустя год она перее­хала в Нью-Йорк, где три года училась в Школе искусства и дизайна института Пратта. На нее повлиял культурный климат того времени, в котором развивались такие стили, как поп-арт, концепт-арт и новый реализм.

Живопись, фотографии, инсталляция – в каждой работе свой философский посыл, отстраненность, стороннее наблюдение за бурлящей вокруг жизнью. Будто через оконное стекло, сквозь завесу дождя. К работам Николь нужно быть подготовленным.

С середины 80-х ее работы демонстрировались на многочис­ленных выставках, в том числе персональных, в Нидерландах, США и других странах. В ноябре 2000 года Николь тяжело заболела. Последним ее желанием было основать собственный художественный фонд. Сегодня работу этого фонда курирует младший брат художницы –

Анд­ре Карстенс, который является послом Королевства Нидерландов в Казах­стане.

Несмотря на ответственный пост посла Австрии в Казах­стане, Кыргызстане и Таджикистане, жизнь Вилли Кемпела неразрывно связана с творчеством. Он – художник, писатель, артист, режиссер театра. Имеет докторскую степень по праву, изучает экономику и языки, был национальным экспертом ЮНЕП (программы ООН по окружающей среде) по Киотскому протоколу. Главная тема его художественных работ – энергия жизни, внутренняя и окружающая нас среда, для которых он создал собственный язык формы, фактуры, цвета. Картины, написанные им, хранятся в частных коллекциях, выставлены в галереях разных стран.

Современное творчество еще раз убеждает зрителя в том, что у каждого автора – свой взгляд на мир: особенный и интересный, пропитанный настроениями и переживаниями, побуждающий к размышлениям и дарящий радость.