Ритуалы с жертвоприношением за 100 тысяч тенге проводила "гадалка" в Алматы

Закон и Порядок
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Фото: Polisia.kz
Гадалку-мошенницу задержали полицейские города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.    

Потерпевших с каждым днем становиться все больше. Обманутые граждане обращаются в полицию с заявлением о мошенничестве.

По информации стражей порядка, 25-летняя гражданка Ж. дала объявления в социальные сети о гадании, снятии порчи и открытии дорог.

«Клиенты доверяли ей и проблемы, и деньги. С одного человека за совершенный ритуал в несколько сеансов с «жертвоприношением» «гадалка» получала вознаграждение до 100 тысяч тенге. Доверчивым людям ничего не оставалось, как заплатить деньги и ждать. Но улучшений в личной жизни не наступало. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана. Сейчас доказано пять фактов мошенничества. Уголовное дело расследуется по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК», – информировал начальник отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Полицейские призывают граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, обращаться по телефонам: 393-40-73; 8-775-000-21-81.

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