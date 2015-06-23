Ривалдо возобновил карьеру игрока Спорт 1381 Талгат Исенов

Знаменитый бразильский футболист Ривалдо написал на своей страничке в Инстаграме, что возобновляет карьеру игрока, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eurosport.ru.



Сообщается, что полузащитник, повесивший было бутсы на гвоздь в прошлом году, заявится за клуб Серии Б "Можи-Мирин", владельцем которого он является.



"После долгих раздумий и анализа всех плюсов и минусов я решил, что присоединюсь к своей команде в качестве игрока, – написал Ривалдо. – Но это не значит, что я обязательно буду выходить на поле только потому, что управляю клубом. Я не выступал на протяжении 15 месяцев, но теперь мое колено в порядке. Я смогу помочь команде в нескольких играх, а ближайшие тренировки мне помогут набрать форму".



Ривалдо известен по выступлениям за "Барселону", "Милан" и "Олимпиакос". В составе каталонцев он провел 157 матчей, забив 86 мячей.



За национальную сборную Ривалдо сыграл 74 встречи, отличившись 34 раза. В ее составе он выиграл "золото" ЧМ-2002 и "серебро" ЧМ-1998.



В 1999 году бразилец был признан лучшим футболистом мира по версии France Football и ФИФА.

