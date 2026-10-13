Риззат Тасым: медиазаконодательство Казахстана адаптируется к международным стандартам и вызовам цифровой эпохи

Мнения,Масс-медиа
Дана Аменова
корреспондент

В Казахстане совершенствуется законодательство в сфере масс-медиа, укрепляются правовые гарантии профессиональной деятельности журналистов и развиваются механизмы взаимодействия с крупнейшими цифровыми платформами.

О законодательных изменениях, защите свободы слова и обеспечении безопасности информационного пространства рассказал директор Центра институционального анализа и реформ НАО «Казахстанский институт общественного развития» Риззат Тасым

По словам эксперта, Казахстан укрепляет правовые основы деятельности СМИ с учетом международных стандартов и современных цифровых реалий.

Важным этапом развития отрасли стало принятие закона «О масс-медиа», закрепившего особый статус журналиста и дополнительные гарантии его профессиональной деятельности. В их числе – право на получение и распространение информации, доступ к документам и защита конфиденциальности источников.

Одновременно сокращены сроки рассмотрения запросов СМИ государственными органами с семи до пяти рабочих дней. Для предъявления требований к опубликованным материалам установлен годичный срок исковой давности, что способствует повышению правовой определенности в работе редакций.

Особое внимание уделено безопасности журналистов. Законодательством предусмотрены меры защиты при выполнении профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска, включая обеспечение специальным снаряжением. За незаконное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов установлена уголовная ответственность.

Отдельно Риззат Тасым остановился на правовом регулировании цифрового пространства. Принятый закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» определил механизмы взаимодействия государства с интернет-площадками и дополнительные инструменты защиты пользователей от противоправного контента.

Крупнейшие технологические компании, включая Meta, ByteDance (TikTok), VK и Telegram, назначили своих законных представителей в Казахстане. Это позволило наладить прямое взаимодействие по вопросам соблюдения законодательства и безопасности пользователей.

В числе актуальных направлений эксперт выделил защиту несовершеннолетних в интернете. В Курултае рассматриваются законодательные инициативы, предусматривающие внедрение механизмов проверки возраста пользователей онлайн-сервисов.

Как подчеркнул Риззат Тасым, проводимые преобразования направлены на укрепление правовых гарантий свободы слова, создание благоприятных условий для профессиональной деятельности журналистов и повышение безопасности граждан в цифровой среде.

#цифровизация #законодательство #эпоха #медиа #вызывы

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Цифровая эпоха диктует свои правила
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Развитие по всем направлениям
Приятный сюрприз для полсотни семей
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Гвардейцы подвели итоги
Из аварийного жилья – в новый дом
Укреплять единство и согласие
«Ордабасы» укрепил лидерство
Равные возможности для всех
К инклюзивному обществу
Счастливые адреса
Невероятная атмосфера и яркое зрелище
Открыт новый реабилитационный центр
Мировое татами в Астане
Курс на Нагою и Аичи
Ребята с нашего двора
Собрались сильнейшие
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Распоряжение Главы государства о назначении
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
Тик и Так переехали в Семей
На Кок-Жайлау сажали ели
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Ответственность как залог справедливости
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Цифровые технологии открывают новые возможности для обществ…
Почти две тысячи казахстанских СМИ распространяют информаци…
Граждане получают больше возможностей влиять на госрешения …
Пример для региона и за его пределами – эксперт ANI о право…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]