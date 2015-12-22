​РК – ЕС: расширять партнерство

Поздравив дипломата с назначением на должность, К. Джакупов выразил уверенность, что деятельность посла будет способствовать дальнейшему укреплению политического диалога и взаимопонимания между Казахстаном и Евросоюзом.

В ходе встречи собеседники подчеркнули важность подписанного накануне Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между нашей страной и ЕС. К. Джакупов и Т. Христеа выразили готовность к ускорению процесса ратификации нового документа в Мажилисе Казахстана и Европейском парламенте, что, по мнению сторон, будет способствовать эффективной реализации всего потенциала нового соглашения.

При этом Т. Христеа подчеркнул, что Казахстан – это первая страна в Центральной Азии, которая подписала такой вид соглашения. Отмечено, что Евросоюз – крупнейший торговый и инвестиционный партнер нашей страны. Валовой приток прямых инвестиций из европейских стран в экономику Казах­стана превысил 102 млрд у. е. (из порядка 212 млрд у. е. всего привлеченных).

По словам председателя Мажилиса, дальнейшему расширению контактов между представителями деловых кругов и простых граждан, укреплению культурных связей могло бы способствовать и упрощение визового режима Казахстана с Евросоюзом. Председатель Мажилиса также рассказал о действующих в стране госпрограммах «Нұрлы жол» и форсированного индустриального развития, либерализации налогового и трудового законодательства для иностранных инвесторов, а также работе парламентариев по законодательной поддержке Плана нации «100 конкретных шагов».

Обсуждая тему развития межпарламентской дипломатии, Т. Христеа высоко оценил результаты 13-го заседания Комитета парламентского сотрудничества между Казахстаном и ЕС, прошедшего в сентябре т. г. Одной из тем обсуждения казахстанских и европейских депутатов стала новая Стратегия ЕС по Центральной Азии, в частности, вопросы взаимодействия в сфере образования, верховенства закона, окружающей среды, а также ситуация с правами человека в Казахстане.