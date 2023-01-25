РК – ЕС: сохранять динамику отношений

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Ануар Калмыков

Казахстан и Европейский союз нацелены на дальнейшее укрепление политического диалога для развития сотрудничества в условиях глобальной турбулентности.

Казахстан и Европейский союз 2 февраля 2023 года отметят 30-летие установления дипломатических отношений. Накануне этой даты заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко посетил Брюссель.

На встречах с высокими представителями основных институтов ЕС обсуждался весь спектр казахстанско-европейских отношений в контексте меняющейся международной обстановки и реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Астану в октяб­ре 2022 года.

Этот визит, а также встречи Президента РК Касым-Жомарта Токаева с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в прошедшем году позволили актуализировать повестку сотрудничества между Казахстаном и ЕС и наметить конкретные приоритетные направления углубления партнерства в сферах экономики, торговли, транс­порта, энергетики, «зеленого перехода» и цифровизации.

Особое значение для дальнейшего развития взаимодействия РК и ЕС имеет полная и эффективная реализация Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и Евросоюзом, охватывающего 29 сфер взаимодействия. Кроме того, в фокусе внимания находится разработка «дорожной карты» по реализации недавно подписанного Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области цепочек создания стоимости устойчивого сырья, батарей и «зеленого» водорода.

В Брюсселе Роман Василенко провел встречи с рядом высокопоставленных европейских чиновников, включая заместителя управляющего директора по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люка Девиня и специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора. Также состоялись содержательные беседы с депутатом Европейского парламента, членом Подкомитета по правам человека Начо Санчес-Амором и депутатом Европарламента, содокладчиком по РК Андриусом Кубилиусом.

На переговорах заместитель главы МИД РК подчеркнул высокую динамику политического диалога, активное развитие экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества, а также конструктивное взаимодействие по вопросам прав человека. Это важные факторы, определяющие интенсивный характер сотрудничества на перспективу.

Казахстанский дипломат отдельно проинформировал партнеров о ходе реализации масштабных политических и социально-экономических реформ Главы государства, направленных на построение Справедливого Казахстана. Сообщил о назначении на 19 марта внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов и о направлении приглашений к наблюдению в адрес десяти международных организаций, в том числе ОБСЕ.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Украине и вокруг нее. Отмечена необходимость минимизации возможных негативных последствий для казахстанской экономики, отмечается в сообщении МИД РК.

Собеседники согласились с важностью сохранения динамики политического диалога для дальнейшего укрепления сотрудничества в условиях глобальной турбулентности. Европейская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с Казахстаном и реализации положений СРПС.

Стоит отметить, что Европейский союз является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана – именно на долю ЕС приходится около половины казахстанской внешней торговли и накопленных иностранных инвестиций.

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