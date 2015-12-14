РК и КНР проведут линии связи в казахстанские села

Экономика
1614
Компании Группы "Самрук-Қазына" заключили ряд соглашений с китайскими партнерами на 4 млрд у.е., передает Kazpravda.kz.

Возможности дальнейшего развития делового сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсуждались в рамках пленарного заседания ККДС и трех панельных сессий – "Программа приватизации Фонда", "Зеленая экономика" – новый вектор устойчивого развития" и "Инфраструктура, инновации, логистика". 

Соглашения заключены в сфере нефти и газа, телекоммуникаций и энергетики. Так, был подписан меморандум между АО "НК "КазМунайГаз" и корпорацией Sinopec о сотрудничестве в области разведки и добычи нефти, нефтехимии, возобновляемых источниках энергии. В свою очередь АО "НАК "Казатомпром" и China General Nuclear Power Corporation планируют построить завод по производству тепловыделяющих сборок в Казахстане и совместно разрабатывать урановые месторождения. АО "Казахтелеком" подписало меморандум с China Telecom Global Limited о покрытии волоконно-оптическими линиями связи сельских населенных пунктов Казахстана. 

Как известно, ККДС был создан по поручению лидеров двух стран, которое было дано в ходе визита Нурсултана Назарбаева в КНР в апреле 2013 года. Целью создания ККДС является дальнейшее стимулирование торгово-экономического взаимодействия, продвижение и развитие сотрудничества в различных секторах экономики.

Сопредседатель совета, председатель правления Фонда АО "Самрук-Қазына" Умирзак Шукеев подчеркнул, что за два года совет доказал свою эффективность в качестве площадки для укрепления деловых связей. 

Популярное

Все
Большое путешествие на маленьких авто
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Сотрудник спецЦОНa занизил сумму утильсбора
Поплатились за бюджетные хищения: об уголовных делах в отношении ряда чиновников рассказали в Антикоре
Задержаны учредители частных детсадов в Алматинской области
Не разговаривайте с незнакомцами: как не попасться на уловки мошенников
Запасайтесь, пока нет очередей: В Карагандинской области действуют 54 точки продажи угля населению
О процессе образования радионуклидов и воздействии АЭС на окружающую среду, рассказал эксперт
Немалые средства понадобятся КТЭК для снижения критического уровня изношенности оборудования
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Таджикистан направил Казахстану около 500 млн кубометров воды
На сколько увеличатся пенсии, стипендии и соцвыплаты в 2025 году - законопроект
Первый завод по глубокой переработке яйца построят в РК в 2025 году
Covid-19: Минздрав опроверг слухи о переполненных больницах
Брат убитой Салтанат Нукеновой подал иск на Бишимбаева
Почти 100 полицейских попались на коррупции с начала года
Астанчанина осудили за производство и распространение вейпов в республике
Биометрию для идентификации абонентов сотовой связи хотят ввести в Казахстане
В Уральске после реновации открылся центр детского технического творчества
Усилены совместные меры со странами-партнерами вдоль Транскаспийского коридора - правительство
Округ один, а оплата – разная
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Хлеборобам непонятны правила игры
Николай Веревочкин – автор книг и охотник за книгами
Нужно ли строить АЭС в Казахстане, рассказали эксперты
Погружение в древность
Продукты питания из Казахстана пользуются популярностью среди китайских покупателей
Взрыв в кафе Уральска: предпринимателя приговорили к лишению свободы
Димаш Кудайберген покажет природу Казахстана в своем новом клипе
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Павлодарка отсудила 5 млн тенге за смерть отца
Кредиты, выданные без согласия одного из супругов, банк обязан списать – АРРФР
Мифы об АЭС разрушат знания
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Землю на побережье Каспийского моря вернули государству
За подготовкой к новому учебному году в Алматы пристально следит общественный совет города
Памятник погибшим шахтёрам открыли в Караганде
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

На сколько увеличатся пенсии, стипендии и соцвыплаты в 2025…
Рост ВВП Казахстана в 2025 году составит 5,6%
Бектенов поставил задачу по эффективному использованию бюдж…
Первый завод по глубокой переработке яйца построят в РК в 2…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]