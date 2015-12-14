РК и КНР проведут линии связи в казахстанские села

Компании Группы "Самрук-Қазына" заключили ряд соглашений с китайскими партнерами на 4 млрд у.е., передает Kazpravda.kz
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Возможности дальнейшего развития делового сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсуждались в рамках пленарного заседания ККДС и трех панельных сессий – "Программа приватизации Фонда", "Зеленая экономика" – новый вектор устойчивого развития" и "Инфраструктура, инновации, логистика".
Соглашения заключены в сфере нефти и газа, телекоммуникаций и энергетики. Так, был подписан меморандум между АО "НК "КазМунайГаз" и корпорацией Sinopec о сотрудничестве в области разведки и добычи нефти, нефтехимии, возобновляемых источниках энергии. В свою очередь АО "НАК "Казатомпром" и China General Nuclear Power Corporation планируют построить завод по производству тепловыделяющих сборок в Казахстане и совместно разрабатывать урановые месторождения. АО "Казахтелеком" подписало меморандум с China Telecom Global Limited о покрытии волоконно-оптическими линиями связи сельских населенных пунктов Казахстана.
Как известно, ККДС был создан по поручению лидеров двух стран, которое было дано в ходе визита Нурсултана Назарбаева в КНР в апреле 2013 года. Целью создания ККДС является дальнейшее стимулирование торгово-экономического взаимодействия, продвижение и развитие сотрудничества в различных секторах экономики.
Сопредседатель совета, председатель правления Фонда АО "Самрук-Қазына" Умирзак Шукеев подчеркнул, что за два года совет доказал свою эффективность в качестве площадки для укрепления деловых связей.