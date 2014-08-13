РК и Колумбия обсудили вопросы укрепления сотрудничества

Церемония прошла в Боготе на площади PatioNúñez в присутствии руководства и парламентариев страны, высокопоставленных иностранных гостей, представителей международных организаций и дипломатического корпуса.

В рамках инаугурационных мероприятий во дворце Президента Casa de Nariño состоялась протокольная встреча посла Б. Ордабаева с Х.С. Калдероном. Казахстанский дипломат вручил поздравительное послание от Президента Казахстана по случаю его победы на президентских выборах и подтвердил намерение руководства страны продолжить дальнейшее развитие диалога с Колумбией.

В свою очередь Президент Колумбии поблагодарил посла РК за участие в церемонии инаугурации, выразив искреннюю признательность Президенту Нурсултану Назарбаеву за теплое поздравление, пожелал Главе государства и всему народу Казахстана благополучия и процветания. Он отметил, что казахстанско-колумбийские отношения имеют теплый и дружеский характер, и заверил, что их развитие будет продолжено.

В рамках визита Б. Ордабаева в Боготу также состоялись встречи с руководством Министерства иностранных дел Колумбии и представителями компетентных органов по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурной сферах. А кроме того, была достигнута договоренность с руководством Национальной Ассоциации предпринимателей (ANDI) и Торгово-промышленной палаты Колумбии "Конфекамарас" о налаживании контактов с Торгово-промышленной палатой Казахстана.